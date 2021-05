La responsabilidad, más allá del miedo

Por India Alejandra González Molina

Se viven tiempos que reclaman esfuerzo, días en los que las jornadas de trabajo necesitan de tantas manos como se puedan tener, y a ese llamado se suman los jóvenes universitarios que voluntariamente prestan su ayuda en la zona roja de los diferentes Hospitales de Campaña emplazados en la provincia.

Abdel Alejandro Diago Alonso, es uno de esos muchachos, cursa el cuarto año de la carrera Licenciatura en Cultura Física, en la Facultad Nancy Uranga Romagoza, de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, y decidió sumarse a esta tarea que implica arriesgarse, y en el proceso, ayudar a otros.

Él es un hombre fuerte, de esos que parecen mayores de lo que realmente son, pero para su mamá, Mirka Alonso Bermúdez, sigue siendo el niño que por años llevó en su regazo y al verlo partir tan cerca del riesgo no pudo más que conversar.

“Pues amén de que tengo confianza en la autoridad sanitaria y administrativa del lugar donde iba a prestar sus servicios, toda madre, siempre desde el mismo momento en que lo es, comienza a sentir temores y miedos, más en tiempos como los que vivimos en que la cifra de enfermos y fallecidos para mí no son simples números, sino que sé y siento lo que hay detrás de cada una de ellas.”

Ya es más de una las veces que ha decidido cumplir con tal cometido, y Mirka asegura que el temor disminuye por la buena comunicación “aunque se mantiene siempre el consejo materno y familiar de cuidarse”.

Por sus conversaciones sabe del manejo que se tiene en el centro de aislamiento con cada acción cotidiana para garantizar la protección de los implicados.

“Como madre, la disposición de mi hijo la considero de un alto valor y significado, pues interpretar ese particular depende del cristal con que se mire tal hecho y de dónde proviene la mirada, en nuestro caso, mi familia es revolucionaria, integrada y en ese seno se ha criado mi hijo, donde existe la reflexión, la comunicación, el debate de cada circunstancia”.

Y como hay valores que nos vienen de los que con cansadas manos cuidaron de nosotros, están también los “compromisos morales con la abuela Martica, que ya no está, de no importar lo que se sea en la vida, sino de ser bueno en lo que se es, de ser un buen ser humano”.

Sin embargo, aún quedaban dudas de si tomó o no una buena decisión al apoyar a su primogénito y estas se disiparon cuando “un conocido que estuvo en la zona roja, me habló de la atención que Abdel le había dado, de la alegría que le daba cada vez que lo veía y en ese momento a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo sentí orgullo, olvidé las palabras de aquellos que me han tildado de loca”.

Pues ella, al igual que las otras que se han visto en su situación, sabe que es una experiencia, una oportunidad de crecimiento personal y profesional, el chance de poder estar cuando esto pase en el capítulo de los que hicieron algo, de ser de los que tengan una historia para contar desde la vivencia personal.