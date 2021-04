La única granja avícola Vanguardia Nacional de Pinar del Río en 2020

La mayoría de sus trabajadores son mujeres

María Victoria Iglesias lleva 32 años como trabajadora de la Unidad Empresarial de Base, (UEB) avícola El Moncada, dice que las gallinas de su área la conocen. Ha salvado a muchas dando boca pico. A veces llega y alguna tiene el pescuezo trabado en la jaula y casi se asfixia, pero ella le devuelve la vida.

María dice que disfruta su trabajo como el primer día. Foto: Ivón Deulofeu.

Son muchas las tareas que debe hacer la persona encargada de atender a las gallinas en una granja. Desinfectar en cuanto llega; mirar si alguna ha muerto, servir el pienso, recoger el huevo, limpiar los comederos y los conductos por donde toman el agua. Después emparejar el pienso para que coman. Estar siempre a la viva.

María dice que disfruta su trabajo como el primer día. No ha faltado y logra niveles de producción admirables. De ahí que ha merecido la condición de Vanguardia Nacional durante años.

Son muchas las tareas que debe hacer la persona encargada de atender a las gallinas en una granja. Foto: Ivón Deulofeu.

Las gallinas necesitan tranquilidad para poner los huevos. Cuando se estresan, dice María, que no tienen calidad y son muy pequeños. Un trueno, la bocina de un camión o simplemente la presencia de extraños, como nosotros, las altera y dejan de aportar.

Las gallinas necesitan tranquilidad para poner los huevos. Foto: Ivón Deulofeu.

María Victoria les da cariño a todas las gallinas, conversa con ellas y las protege. Cuando entra otra persona enseguida extrañan. Un ave se enredó con el alambre de la jaula y tuvo una herida en el cogote, María le solucionó el derrame presionando con un papel. Ella sabe todo en su oficio.

María Victoria sabe todo en su oficio. Foto: Ivón Deulofeu.

María Victoria es una de los 36 trabajadores que laboran en la granja y que sobrecumplen los planes de producción a tal punto que el año 2020 lograron ser Vanguardias Nacionales del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, la única en la provincia de Pinar del Río. La granja surge en 1964 con capacidad para 62 mil gallinas en ocho naves y su propósito es ponedora en jaula.

El pasado año obtuvieron 266 huevos por aves y una viabilidad de 80,92, quiere decir que la mayoría de las gallinas respondieron al proceso productivo.

Según Gustavo Paz, director de la UEB, la granja tributa al centro de acopio de Pinar del Río que son los que distribuyen el huevo. Afirma que el nuevo sistema de pago por rendimiento ha permitido estabilidad en la fuerza de trabajo, en su mayoría, mujeres.

Gustavo Paz. Director de la UEB avícola EL Moncada. Foto: Ivón Deulofeu.

Lidia Pena Mesa, jefa de la Brigada número uno de producción expresa que la granja tiene un autoconsumo. Los productos van al comedor obrero y en ocasiones venden a los trabajadores. También se les asigna anualmente un módulo de ropa de trabajo y se les atiende ante algún problema familiar.

Lidia Pena Mesa. Jefa de Brigada. Foto: Ivón Deulofeu.

Se trata de gallinas leghorn de líneas genéticas cubanas, muy ponedoras. A los trece meses se sacrifican, pero esta vez no fue así. Le hicieron un proceso de muda forzada, es decir, el animal está un día sin agua y diez días sin comer y a partir de ahí se le comienza a dar alimento, poco a poco, hasta que alcanza los 110 gramos de pienso y vuelven a producir. Lidia afirma, que ha sido un caso atípico este año pues a los veinte meses fue que iniciaron el proceso de muda y el rendimiento es admirable.

En lo que va de 2021 cumplen los planes y se proponen sobrecumplir en huevos. Foto: Ivón Deulofeu.

La Pandemia que vive el país y el mundo no ha impedido la producción de huevos en la granja. Es una labor muy solitaria, un trabajador por nave, de ahí que siempre se han mantenido vinculados. No ha existido casos de la enfermedad y adoptan las medidas para que no suceda. En lo que va de 2021 cumplen los planes y se proponen sobrecumplir en huevos. Las gallinas son la prioridad.

Foto: Ivón Deulofeu.

Foto: Ivón Deulofeu.

Foto: Ivón Deulofeu.

Foto: Ivón Deulofeu.