La voluntad se impone frente a la adversidad

La imagen que aprecio esta vez en el organopónico “Ingeniería Uno” de la ciudad de Pinar del Río, me entusiasma. La última ocasión en que lo visité muchos eran los canteros vacíos y la sequía amenazaba con dañar las plantaciones ante la ausencia del necesario riego.

La rotura de la bomba sumergible utilizada para llevar el agua a los mil 390 metros con que cuenta esta unidad perteneciente a la agricultura urbana en la provincia, impedía entonces la adecuada irrigación.

Y aún está rota, sólo que las lluvias de los últimos días reverdecen el paisaje y los siete obreros que laboran en la entidad aprovechan el tiempo perdido y se aprestan a retomar el camino de excelencia que les distingue.

Miguel Espinosa Correa, administrador del organopónico “Ingeniería Uno” de la ciudad de Pinar del Río. Foto: Carmen Lluch.

¿Qué pasará cuando deje de llover?

“Volveremos a lo que usted vio hace unos meses -me explica el administrador de “Ingeniería Uno”, Miguel Espinosa Correa- incluso puede ser peor, pues las temperaturas son más altas y por lo tanto los cultivos exigen más riego.

¿Y qué respuesta le han dado acerca del arreglo de la bomba?

“Nosotros nos subordinamos a la Granja Urbana del municipio, pero nos dirige la Empresa Integral y de Tabaco de Pinar del Río”, agrega.

“Todos ellos conocen la situación e incluso ya la bomba fue revisada y no admite otra reparación, por lo que hay que comprar una nueva.

“Para nadie es un secreto la situación que atraviesa el país con la importación de equipos y accesorios, eso ha impedido -nos han dicho- reponer la bomba dañada, pero considero que mientras tanto habrá que buscar una alternativa”.

El escalde de la maleza favorece la salud de las plantaciones. Foto: Carmen Lluch.

Los trabajadores

“Yo llevo unos cinco años laborando aquí y nunca habíamos atravesado una situación tan adversa”, aclara Roberto Calzadilla Acosta.

“Otras veces la bomba había tenido su fallo pero siempre cosa leve, ahora la situación es bien grave.

“Al no poder mantener el ritmo habitual de las producciones, el salario se está afectando ya, pues la forma de pago nuestra parte de la correlación ingreso menos gasto y si no producimos, no comercializamos”.

Es lamentable que eso suceda en momentos en que es tan importante tener solvencia económica para garantizar la subsistencia de la familia.

Los trabajadores del organopónico “Ingeniería Uno” de la ciudad de Pinar del Río, aguardan por la solución al problema de su bomba de agua para garantizar que la unidad en la que laboran recupere la excelencia que la distingue, en la provincia y el país.





Las flores adornan el entorno y sirven como repelente a los insectos. Foto: Carmen Lluch.