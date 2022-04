Leche de cucaracha y el ingrediente de la tergiversación

El 28 de marzo publicamos en nuestra web una curiosidad científica que no es noticia. Fue dada a conocer al mundo hace pocos años por diversos medios de comunicación, los que jamás lograron posicionarse con el tema como lo hicieron con Radio Guamá, y es que el ingrediente de la tergiversación contra Cuba es parte de la receta de descrédito y satanización pensada por medios creados para burlarse de la sociedad cubana, y por supuesto, de sus instituciones.

En las redes de la desinformación hay de todo; la maquinaria supuestamente independiente para moler los temas y desarticularlos, y los ojos que leen y se dejan llevar por los motivos que sean.

Nada más liberador que el conocimiento. Nada más saludable que la ética y la cordura ante la vida.

“Medio oficialista propone leche de cucaracha como “bebida nutritiva”, es el titular que publicó Telemundo 51, el 29 de marzo a las 9:54 de la noche. Su “credibilidad” se viene abajo si no atacan a Cuba. No son nuevos en usar términos como: “medio oficialista propone”. Si usted leyó la curiosidad en Radio Guamá, sabrá que jamás se expresa semejante idiotez.

Lo que usted puede que no sepa es que Telemundo 51 fue de los primeros en resaltar los beneficios de tal leche en la sección Shows de una de sus páginas digitales, el 11 de abril de 2019. Este es el titular:

“¡No es broma, la leche de cucaracha existe y le llaman “el alimento del futuro”! Busque y léalo.

Radio Guamá escribe en su nota sobre tal curiosidad: “suena raro, pero existe”. Telemundo refiere: “es real y tiene cuatro veces más proteína que la leche de vaca”.

Este no es el único ejemplo de cómo medios de comunicación se hicieron eco de la leche de cucaracha hace años. Vaya al buscador Google y vea. Hay cualquier cantidad de versiones sobre el tema en medios digitales como: Muy Interesante, Noticieros Televisa, CNN, La República, Univisión Portland, univisión.com, sinembargo.mx, El Universal, Milenio y otros.

La lista de sitios que se han referido a la leche de cucaracha se puede cuantificar. Ningún medio de comunicación los criticó ni los usó contra sus nacionales, ni gobiernos.

La noticia que hoy circula en las redes y medios audiovisuales de EEUU y del mundo sobre la leche de cucaracha no la escribió Radio Guamá. La rediseñaron los supuestos medios independientes y otros radicados en Estados Unidos para continuar su campaña desestabilizadora contra el archipiélago. Saben que hay lectores que les dedican tiempo. De ellos pretenden burlarse en medio de una extrema situación económica que tiene al Bloqueo, sí, al Bloqueo, como el gran obstáculo para soluciones económicas en Cuba.

Si alguna prensa es respetuosa con los públicos, es la del Estado cubano. Que nadie crea que lo que está en juego es un chiste. Es otra manipulación mientras incorporan a la nota la visión hegemónica estadounidense sobre democracia y libertad. Son los tóxicos dependientes del cibernegocio, que dedican tiempo a envenenar las redes sociales con los métodos de la tergiversación sobre Cuba. De lo contrario no justifican el motivo por el que fueron creados.

No se deje engañar. Contra usted y contra todos los cubanos de Cuba están: Cibercuba, ADN Cuba, DimeCuba, Diario de Cuba, Cubita Now, Cubanet y otros, que son capaces desde la vulgaridad editorial provocar reacciones violentas en los lectores.

Los medios de comunicación que se respetan no usan el sufrimiento humano para hacer dinero.

La grave situación de la tercermundista y bloqueada economía cubana ha llevado, a partir de decisiones personales, a mujeres, hombres y niños a arriesgar sus vidas por fronteras de la región porque el gobierno norteamericano no les otorga una visa como debe ser. De eso no hablan los medios que rediseñaron la nota de Radio Guamá y usaron su diccionario editorial para volver a posicionar términos como: “dictadura”, “régimen cubano”, “propuesta oficialista”, “abuso”.

“La reacción y molestia de los cubanos” como refiere AméricaTV, era nuevamente el objetivo que pretendieron lograr a partir de la tergiversación. Que “la molestia” fuera la supuesta reacción es el resultado de la fórmula que preparan en sus redacciones para disfrutar el dolor individual.

El rediseño que hicieron medios de comunicación contra Cuba sobre la curiosidad científica publicada por Radio Guamá, y difundida por otros, le vuelve a mostrar a usted y a todos que la información falsa y la desinformación están dirigidas a generar manipulación social y por tanto el caos. No lo permita.

Nuestro sitio web ha sido visitado desde el lunes por más de 14 mil personas. De ellos, 7400 personas entraron por primera vez. La cifra de nuevos usuarios representa el 85,7 por ciento. Anterior a la curiosidad científica publicada, el tráfico hacia la web de Radio Guamá era a través de las redes. A partir de la nota, fue directo a la página.

Agradecemos las muestras de solidaridad y respeto que han llegado a nuestra redacción. De tanto mencionarnos, hoy tenemos nuevos lectores y nuevos oyentes.

Publicar la realidad cubana, los resultados científicos, deportivos, culturales y hablar de cuanto suceda en el mundo seguirá en la mirada de nuestro equipo. Jamás hemos propuesto que la alternativa a la escasez de leche sea la de la cucaracha. Eso lo inventaron con toda intencionalidad los cucarachones del odio y de la vulgaridad. La prensa estatal cubana no “juega con la paciencia de los cubanos” como refiere Diario de Cuba. Padecemos las mismas dificultades. Vivimos en los mismos barrios. “La polémica la han desatado” los que deben ofrecer disculpas, pero donde no hay ética, no hay respeto.

Redacción Digital de Radio Guamá.