Llaman a movilizaciones internacionales contra el bloqueo a Cuba

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) hizo este miércoles un llamado al movimiento internacional de solidaridad para desarrollar acciones conjuntas, caravanas, plantones y marchas hasta la presentación en la ONU en mayo próximo de la resolución contra el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra la Isla por más de 60 años.

Según despacho de la Agencia Cubana de Noticias, el Héroe de la República de Cuba, Fernando González Llort, presidente del Icap, exhortó a realizar estas manifestaciones con impacto y visibilidad. «Demostremos que compartir el combate es la mayor expresión de unidad», expresó al intervenir la víspera en un encuentro virtual internacional que convocó la institución por el fin de la genocida política imperial y contra la guerra mediática que se le hace a Cuba.

Nuestros enemigos no han aprendido la lección: la Revolución no cederá jamás a imposiciones de nadie, enfatizó durante la cita on line que forma parte de los intercambios previstos el día 17 de cada mes, convocados por el Icap.

González Llort recordó la intervención del Comandante en Jefe Fidel Castro en el primer encuentro mundial de solidaridad con Cuba efectuado en 1994, cuando aseveró: «para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país, es absolutamente inaceptable».

Esas palabras nos guían, sabemos que Cuba no está sola, cientos de gobiernos y pueblos, amigos y miles de organizaciones de solidaridad se oponen cada día a tan cruel política, afirmó el Presidente del Icap, quien reiteró la gratitud por ese acompañamiento a nuestro pueblo.

En su intervención, resumen del encuentro virtual, denunció que durante la administración Trump se aplicaron más de 240 medidas y sanciones contra Cuba dirigidas a cortar las principales fuentes de financiamiento y de sustento al país, «y se incrementaron las acciones subversivas con el objetivo de imponer la política hegemónica estadounidense», añadió.

«A pesar de ese sombrío escenario, Cuba ha apostado por la solidaridad, ha enviado médicos a combatir la pandemia a los cinco continentes, y con modesto orgullo exhibe cinco candidatos vacunales y aspira a inmunizar a toda la población antes de que concluya este año», agregó.

Puso de relieve que nuestro país encamina su rumbo hacia un futuro de mayor desarrollo, equidad y justicia social, con profundas transformaciones económicas y sociales «para hacer de nuestro socialismo una obra más próspera y sostenible y cuenta para ello con nuestra mayor riqueza, el pueblo».