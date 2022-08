Tres nuevas obras teatrales en el verano pinareño

Las puestas, “¡NO!”, Este Tren Se Llama Deseo y Fedra cuentan dentro de las opciones que los amantes del teatro podrán disfrutar en los meses de agosto y septiembre en Pinar del Río.

El espectáculo: “!NO!” Concebido para público adulto, es la elección de Arasay Suárez Padrón para estrenarse como directora. La dramaturgia, que corre a cargo de Marcos Rosales y Arasay Suárez Padrón, enfoca a dos curiosos personajes en una situación marcada por la picardía y la casualidad de un amor gestado desde las redes sociales y que, por ciertos “tropiezos”, casi no logra materializarse.

La puesta cuenta con las actuaciones de Arasay Suárez, Marcos Rosales, Yanet Carmona y José Luis Izquierdo Hernández bajo la mirada rigurosa de Dorys Méndez como Directora General y la asesoría de Irán Capote Fuentes, creando nuevas fuerzas teatrales, nuevas formas, nuevos públicos y nuevos horarios.

Por su parte el dramaturgo, Irán Capote Fuentes, anunció finalmente la presentación de Este Tren se Llama Deseo, que tendrá lugar este agosto luego de pausado por dos años debido al impacto de la Covid19 en Cuba, entre otras dificultades.

“Nunca estoy satisfecho con el resultado final. Pero sí estoy contento porque he visto a mi equipo crecer en este proceso, he visto al imprescindible Jorge Luis Lugo en la dirección de actores y he escuchado- y operado, gracias a los consejos de mi Daysi Díaz, Emanuel Gil y Aliocha Pérez Vargas.

“He trabajado con los talentos de jóvenes en materia de diseños e imagen como Ernos Naveda y Marcos Antonio Carrillo Gort.

“Y tengo por primera vez en escena de la obra más reconocida y representada del dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, una obra del artista de la plástica, Michel Gmg”.

El también coordinador y profesor del Primer Taller de Dramaturgia que actualmente forma a escritores en esta manifestación bajo el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz, refirió además que el público podrá disfrutar de la versión Fedra, como parte del trabajo desarrollado hasta la etapa por los jóvenes durante el curso, un desafío a la percepción convencional del dramatizado, el espacio y los modos de interacción con los espectadores, una suerte de revolución dentro del teatro.

/ Con información de los perfiles en redes de los entrevistados.