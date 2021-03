Marcy Reinoso, hace gala de altruismo, modestia y solidaridad

Tras concluir la jornada laboral Marcy Reinoso Torres recorre por tarde la circunscripción 51, en el reparto Camilo Cienfuegos del municipio de Los Palacios, donde es delegada desde hace tres mandatos consecutivos.

La también Diputada al Parlamento asegura que ” nací en este barrio, conozco las costumbre de la población, algunos de los jóvenes son electores y estudiantes de mí escuela, así que soy parte de ellos.

El intercambio directo con los vecinos me permiten conocer y tramitar las preocupaciones e inquietudes, además tengo elementos desde la base, para debatir diversos temas en la Sesiones de la Asamblea Municipal y Nacional del Poder Popular y dar respuesta oportuna a los planteamientos”.

Eres Directora del Instituto Politécnico Agropecuario, ¿ Cómo logras cumplir con las tres responsabilidades?

“La base de todo es el respeto y el sentido de pertenencia de lo que haces, y al igual que a electores, escucho a trabajadores y alumnos, con quienes voy más allá del quehacer diario, como es interesarme por los problemas personales, su familia, son parte de mi vida.”.

¿ Y la familia?

“Tengo una hija que fue excepcional estudiante y hoy es doctora, todo un orgullo, no sólo por la profesión, sino que le inculqué respecto y amor hacia los demás, sentido de responsabilidad y no me ha defraudado, y tengo el apoyo incondicional del resto de la familia”.

Conozco que tienes una enfermedad ¿como la has superado?

“Llegó en momentos muy felices, porque en ese tiempo fue la nominación de candidata a Diputada, pero la enfrenté con responsabilidad, mirando el futuro, sin pararme, no logró derrumbarme, de ahí que muchos desconocen mi enfermedad “.

Y puedo decir que recibí amor y comprensión de todos las personas que me rodearon”, concluyó.

En el bregar diario, esta palaceña hace gala de altruismo, modestia y solidaridad, para lograr el bienestar de los demás y la prosperidad del país .