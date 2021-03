Marino Murillo Jorge: “El enfoque de ayuda y justicia social de la Tarea Ordenamiento no abandona a nadie”

En el contexto de la Tarea Ordenamiento, de mucha importancia ha sido la transformación del sistema de subsidios y gratuidades, que ha permitido identificar y atender mejor los núcleos vulnerables, en lugar de destinar subsidios millonarios a los productos para todas las personas, necesitadas o no.

Así lo expresó, en Twitter, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, quien varias veces ha reiterado la premisa nacional de que nadie quede desamparado. «El enfoque de ayuda y justicia social de la Tarea Ordenamiento no abandona a nadie».

El también miembro del Buró Político del Partido ha precisado que el presupuesto estatal contempla unos 700 millones de pesos para atender a las personas vulnerables, garantiza subsidios millonarios a sostener el servicio de electricidad y asegura varios rubros asociados a la alimentación de los niños y otros productos.

Hay que perfeccionar los mecanismos de identificación de personas vulnerables para dejar de subsidiar productos en general y poder ayudar puntualmente a las personas que lo necesiten. Los municipios desempeñan un papel principal en este trabajo. — Marino Murillo Jorge (@MarinoMurilloJ) February 4, 2021

Al referirse al sistema de atención a la familia, sujeto a perfeccionamiento, ha dicho que no todas las personas antes vinculadas a esas prestaciones son vulnerables económicamente, porque también, con el incremento de los ingresos, salió de la vulnerabilidad un grupo de familias.

En pro de consolidar la transformación de la política de subsidios, Murillo Jorge ha aclarado que no se quitó el subsidio a todos los productos, porque hay conciencia de que la sociedad y las instituciones no estaban preparadas para hacer un análisis de todas las familias, en un periodo corto de tiempo, y definir quién necesita ayuda y quién no, por lo cual ha repetido la necesidad de perfeccionar los mecanismos de identificación de personas vulnerables, y poder ayudar, puntualmente, a los que lo necesiten. «Los municipios desempeñan un papel principal en este trabajo», afirmó.