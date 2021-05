Martí y la imagen de su muerte

Esta es la imagen que inmortaliza el momento en que el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, resultara baleado durante el encuentro con fuerzas españolas el 19 de mayo de 1895 en el Combate de Dos Ríos, en la actual provincia de Granma.

El dramatismo y frustración ante lo inesperado en el trascendente paso del patriota cubano a la inmortalidad, es el mérito más grande conseguido por el creador cuando intentó captar los hechos del trágico evento en el que sólo Ángel de la Guardia, único acompañante, vio morir al héroe.

En 1917, Esteban Valderrama, graduado en Pedagogía y en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, contaba con sólo 24 años cuando pintó el que quizás resultó el más notable de sus lienzos.

Hijo de un oficial del Ejército Libertador muerto en campaña, Valderrama se identificaba con el tema a pesar de que los hechos del momento en cuestión pintaban inexactos, basados en relatos y documentos repletos de lagunas, sin contrastación y preñados de fantasía y ficciones de género diverso.

La revista El Fígaro (edición del 24 de febrero de 1918) publicó un extenso trabajo, incluida una entrevista, sobre las circunstancias en que el artista cubano creó la obra.

…“Para hacer mi cuadro me documenté cuanto me fue posible. Fui al mismo lugar donde cayó el héroe (…) El general Miró [Argenter, jefe del Estado Mayor de Antonio Maceo] me sirvió mucho para orientarme sobre cómo vestía Martí, el color de su caballo, y de otros muchos detalles necesarísimos para no salirme de la realidad”.

La imagen de Martí a caballo en el lienzo de Valderrama motivó a Anna Hyatt Huntington la creación de la escultura Martí Ecuestre, encargada en 1950 por el gobierno de la isla a la escultora estadounidense, y que fuera emplazada en Central Park de Nueva York.

Gracias a las gestiones de Eusebio Leal y la Oficina del Historiador de La Habana, Cuba cuenta con la única réplica de la singular estatua, gracias también al apoyo financiero del Museo de las Artes del Bronx, la Fundación Ford, residentes cubanos en Norteamérica y el mundo.

Esta alianza logró recaudar los más de dos millones de dólares necesarios para realizar la reproducción en bronce de la escultura original, y organizar otras actividades dedicadas al Héroe Nacional de Cuba.

La pieza de 8,5 toneladas esculpida en bronce con las mismas inscripciones en español e inglés, arribó a Cuba proveniente de los Estados Unidos, y fue ubicada sobre un pedestal de mármol negro de cinco metros en el Parque 13 de Marzo de la capital cubana, frente al Museo de la Revolución.