MICE CUBA recibirá a Thomas Kutschera, animador de dragones en Juego de Tronos

El animador de Juego de Tronos, Thomas Kutschera, estará entre los invitados a la 2da Edición de la Muestra de Cine Educativo de Cuba (MICE), que tendrá lugar del 6 al 15 de mayo próximo.

El diseñador de efectos especiales de Pixomondo impartirá un par de masterclass en el festival audiovisual cubano, todo un lujo para los participantes de la isla caribeña.

La iniciativa tiene como precedente dos experiencias anteriores de quien diera vida a los dragones de la reina Daenerys Targaryen, de la popular serie Juego de Tronos, de la HBO en MICE València.

Desde esta semana quedó abierta en toda Cuba la convocatoria para el envío de las obras al evento. En Pinar del Río la recepción de las mismas será a través de la Dirección Provincial de Cine.

En esta ocasión el país invitado será Alemania, y llegarán películas latinomaericanas y europeas hechas por adultos para niños y por los propios infantes.

MICE CUBA siempre será la niña de mis ojos

Joseph Arbiol, irreemplazable coordinador y gestor, enamorado de Cuba, agradece el entusiasmo con que su gente asumió el proyecto, impulsado por el Centro Juan Marinelo de Cuba, y la Red UNIAL.

Sobre la 2da edición de MICE Cuba, el profesor español explicó a través de las redes sociales:

“MICE nació en Valencia hace 10 años y de ahí a Madrid, que ya va por su sexta edición. Eso sí, tanto Bartola como yo tenemos muy claro que la perfección del proyecto MICE ha sido en Cuba”.

“Bartola es la protagonista y el alma de la MICE Cuba, de todas las MICEs del mundo y del Festival Pantalla Alborache, que también la ha adoptado como mascota”.

“Cada MICE tiene su Bartola. Única y personal. Cada país tiene su acompañante y fotógrafo de Doña Bartola, auctóctono y oficial”.

“Yo sólo me limito a ser su acompañante en sus viajes por el mundo a festivales y congresos en busca de contenidos. Porque un festival ha de tener contenidos. Alguno de ellos puede llegar a casa casualmente, pero el trabajo de Bartola, hoy por hoy, es indispensable. El mío es solo transitorio.

Y es un honor, honrar.

“Que en Cuba MICE sea un evento totalmente institucional era el sueño primigenio del desarrollo MICE.

“No puedo quejarme del apoyo institucional recibido en Valencia o en Madrid. Sería faltar a la verdad. Pero en Cuba se ha llegado, no sé explicar porqué, quizás mis argumentaciones no sean lo que mejor me caractericen, lo mío es bailar, cantar, fantasear, pero así ha sido.

“En Alborache también es un festival institucional desde su Ayuntamiento en un pequeño pueblo que lucha contra la despoblación de las zonas rurales del interior de Valencia mediante la oferta cultural.

“En el Sáhara, a pesar de las condiciones a las que se ve sometido, y después de muchas conversaciones, está en camino de convertirse en institucional con la ayuda de FiSahara.

“En Argentina empezamos este año. Al igual que en Cuba el evento tendrá su idiosincrasia, personalidad, códigos y directores propios.

“Bartola y yo sólo seremos el nexo de unión de todas las MICES.

“Es mi deseo que en unos años yo dejé de ser el llamémoslo así “facilitador, impulsor, coordinador…de la MICE y pueda ir a ellas como invitado y ni siquiera de honor.

“He de agradecerle a Cuba su compromiso y trabajo y sobretodo que una MICE que nació en Valencia se haya expandido al mundo gracias a sólo una edición habanera del festiva”l.