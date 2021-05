Modesto Méndez: “Estoy muy contento con esta oportunidad que me están brindando”

El futbolista pinareño Modesto Méndez es uno de los atletas convocados por la selección cubana de fútbol que participará en las próximas jornadas de las eliminatorias mundialistas.

La escuadra enfrentará el 2 de junio a Islas Vírgenes Británicas y el día 8 del propio mes a San Vicente y Granadinas.

Luego de estar varios años alejado de Cuba, Modesto, jugador de Fort Lauderdale de la USL 1 en los Estados Unidos, recibió con beneplácito el llamado al once cubano.

“El llamado lo recibí a través del club y del profesor Pablo Elier, quien me comentó que me tenía en planes para los próximos encuentros y estoy muy contento con esta oportunidad que me están brindando”, comentó.

Modesto transitó por todas las categorías en la EIDE Ormani Arenado de Pinar del Río y cuando era juvenil emigró a los Estados Unidos.

Un tiempo después y gracias al llamado de Pablo Elier, el defensor regresó y jugó algunos partidos que sirvieron para alcanzar la medalla de bronce en el campeonato nacional. En ese torneo anotó un gol ante el equipo de Matanzas.

“Siempre he estado en contacto con el profe Elier. Desde que me invitó a jugar el campeonato nacional hace algunos años hemos mantenido buena comunicación”, añadió.

A pesar de jugar por Pinar y de participar en torneos domésticos, nada se compara con ser seleccionado para integrar el equipo Cuba.

“Siento una gran satisfacción al representar a Cuba, ya que una vez fui y jugué con mi provincia, pero ahora se trata de un evento internacional y estoy muy contento”, concluyó.

Modesto Méndez jugó varias temporadas con el club Fortuna y de ahí dio el salto al fútbol profesional.