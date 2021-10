Nils Navarro y las aves en Cuba: El vuelo de su imaginación

Nils Navarro Pacheco nació en Holguín y reside en Viñales, Pinar del Río. Es un eminente Ilustrador científico de la fauna cubana. Revisor de eBird para Cuba, la base de datos más grande del mundo en tiempo real de observaciones sobre las aves. También es autor de la publicación anual de la lista anotada de las aves en el país la que devino en plataforma oficial para los estudios ornitológicos en Cuba.

Su imaginación vuela alto como las especies que ilustra. Es un naturalista consagrado a proteger la biodiversidad.

Nils Navarro junto a sus colegas de trabajo en el Área Protegida de reciente creación Refugio de Fauna “Este del Archipiélago Los Colorados” durante un monitoreo de aves.

Foto: Cortesía del entrevisado.



LOS ORÍGENES DEL INVESTIGADOR, CIENTÍFICO E ILUSTRADOR

De niño solía llevar lagartijas e insectos en los bolsillos. La abuela materna le enseñó a dibujarlos. De tal dedicación surgió en Nils el interés por la ciencia y el arte. Estudió pintura y se vinculó al museo de Historia Natural de Holguín, allí aprendió el arte de la taxidermia. Le atraía sobremanera el museo que visitaba de pequeño, por tanto, cuando se gradúa de artes plásticas, decide trabajar en él.

La lista Anotada de las Aves de Cuba se actualiza anualmente. Sus cuatro números pueden ser descargados en PDF de forma gratuita en: https://edicionesnuevosmundos.com/

NILS NAVARRO Y SUS ILUSTRACIONES

Los años en el museo le permitieron conocer e investigar sobre la biodiversidad en el país. Creó y organizó colecciones de murciélagos, reptiles y anfibios. Describió nuevas especies para la ciencia, entre ellas; Anolis terueli, Anolis ruibali y Eleutherodactylus michaelschmithi

Durante casi diez años, Nils estuvo en la instalación como curador de la colección de vertebrados y dedicado a la taxonomía animal. El llamado “periodo especial” impidió el desarrollo normal de las actividades del Museo y decide crear desde la ilustración científica. Concibe la primera exposición personal “Entre Reinos”.

LAS AVES

Ilustración de Nils Navarro.

Proyectos importantes asumió a su salida del Museo. El Festival Protegiendo las Aves en Gibara, el proyecto RanaRD en República Dominicana y la participación en varios congresos de la Sociedad Ornitológica del Caribe, la BirdsCaribbean, de la que fue director del Grupo de Trabajo para el Arte y la Naturaleza.

Publicaciones de su Holguín natal refieren que Nils Navarro concibe la guía de nuevo estilo sobre las aves endémicas de Cuba destinada a todos los que se interesen por su estudio. La idea surge de la necesidad de bibliografía sobre el tema en el país. Se dio cuenta que “cuando se hacían monitoreos de las especies en las áreas protegidas no se sabía identificarlas”.

VIÑALES

En una de las expediciones por Viñales conoce a su actual esposa y establece su residencia en el paradisiaco sitio de naturaleza exuberante y fauna endémica.

Aunque la investigación, el lente e ilustración enfocan a las aves, “cualquier animalito le es interesante”, me dice mientras persigue un mosquito que aletea entre las paredes blancas de su estudio. Concentrarse en exactitudes, durante casi ocho horas, es la rutina del día a día de Nils que solo la interrumpe para atender a su familia e ir de expedición.

Nils Navarro en su estudio en Viñales. Foto: Ivón Deulofeu.

Nils recuerda que le decían “deja esa bobería de los pajaritos que eso no da nada, ponte a pintar”. Adora estar en el campo con una cámara. “Como artista me da la oportunidad de ver detalles que nadie ve y después dibujarlos”, asegura.

Afirma que la ilustración científica no se estudiaba cuando se graduó. En la parte de fauna ha existido escasez de ilustradores.

A la pregunta si es investigador o ilustrador, responde que “la ilustración científica no es muy bien mirada por los artistas, consideran que no es arte. Pero hago lo que me gusta, aunque se mira menos y se le presta muy poca atención” infiere Nils.

Sin embargo, considero que Nils es arte desde su pensamiento y hasta en su proyección de vida. Las aves anidan en sus acuarelas. Están vivas en sus ilustraciones y eso solamente lo hace posible el talento y la sensibilidad de un gran artista.

Lista Anotada de las Aves de Cuba 2018-2019.

Nils Navarro vincula el arte y la ciencia y logra materiales científicos y guías de campo porque dice ser la base de la conservación. Son proyectos por inspiración, afirma. El Checklist of the Birds of Cuba, (La Lista Anotada de las Aves de Cuba) son los pedestales de cualquier estudio que se haga en el país sobre aves. La actualiza todos los años. En ellas están los cambios taxonómicos que se producen, basados mayormente, en los resultados en genética molecular la cual está moviendo la taxonomía. Insiste en que para los biólogos en general es difícil mantenerse al tanto de todos estos cambios, dada la dinámica de los mismos.

Como revisor de eBird para Cuba pertenece a comités internacionales que tienen que ver con la mirada autorizada a todos los estudios. Es autoridad internacional en el tema de la ornitología y tiene acceso a la información actualizada.

Ilustración de Nils Navarro

Nils es el autor del libroAves endémicas de Cuba en el que introduce sus propias ilustraciones y es una guía de campo rigurosa y fácil de usar tanto para expertos como para principiantes en el estudio de la ornitología.

CAPTURA Y TRÁFICO ILEGAL DE AVES

La captura y tráfico ilegal de las aves en el país es un tema que mantiene muy ocupado a Nils Navarro Pacheco. Afirma que el problema contribuye a la destrucción continua e irracional de los recursos naturales en Cuba:” El país es firmante de convenios internacionales importantes que hoy se violan, como el convenio para la protección de especies migratorias y animales en peligro de extinción. No se hace nada en contra de estas prácticas a pesar de estar aprobado un plan gubernamental”, asegura el reconocido científico cubano.

En cuanto a la captura ilegal de las aves, Nils considera que es un flagelo. “Miles de personas capturan aves y venden en bolsa negra. Hay más de veinte sitios en Facebook de tráfico ilegal de aves algo que está penalizado en el mundo. Personalmente lucho contra eso desde mis disímiles posibilidades. Hoy por hoy estamos en el pico de la captura. La gente está cazando más. Viñales no es de los sitios más complicados en el tráfico y venta ilegal de aves, pero sí otros sitios del país”.

Según su más reciente lista de las aves en Cuba de 2021, el país cuenta con 397 especies, protegerlas es responsabilidad de las autoridades cubanas. La conciencia social es factor determinante para que no sea enjaulada la vida silvestre.

Lista Anotada de las Aves de Cuba 2017

Ilustración de Nils Navarro