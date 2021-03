Nuevas medidas para la venta en cadena de tiendas y kioskos, ¿a quienes benefician?

La primera impresión fue de shock, tanto para los miembros del grupo de apoyo como la población. Una y otra vez debieron comunicarse con la gerencia de la cadena para aclarar el modo de proceder en la venta de productos. Así describió una clienta su experiencia cuando conoció de las nuevas medidas que entrarían en vigor en el kiosko donde compra.

A una semana, esa reacción ha variado poco ante el descontento que provocan las medidas que recientemente indicó el Consejo de Defensa Municipal de Pinar del Río, relacionadas con la venta de productos de primera necesidad en estos establecimientos.

Las mismas forman parte de los últimos ajustes adoptados en Vueltabajo con la proliferación de casos de COVID-19 y establecen -de forma algo difusa-, el cómo deben proceder tanto los grupo de apoyo como compradores en la organización de las colas, lo que ha motivado no pocas insatisfacciones.

La distribución de productos a partir de la consecución numérica destaca entre las principales molestias del pueblo, el que se identifica mejor con la antigua práctica de establecer rangos, que garantizan recibir los recursos de forma organizada y equitativa, propiciando una mejor planificación de la economía familiar.

Cuando me toque comprar puede ser que alcance ron, pero puede ser que llegue pollo y a mi no me toque, y le toque al que compró el pollo anteriormente, Entonces, ¿cuándo alcanzaré pollo?

Lily- Clienta de la unidad 349.