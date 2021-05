Ocho pinareños visitarán Tokio hasta el momento

Pinar del Río es una de las potencias deportivas del país. Campeones olímpicos, mundiales, panamericanos y centroamericanos habitan en esta parte de la geografía cubana.

Tienen los más occidentales la suerte de contar con el abanderado de la delegación cubana a los últimos eventos múltiples. Precisamente Mijaín López este año, volverá a levantar el estandarte tricolor.

Junto al ébano de Herradura, estarán siete representantes más, según anunció en el programa televisivo Desde las Gradas, el sub director de actividades deportivas Berto Friol.

“Los atletas clasificados a Tokio están divididos en tres disciplinas: lucha, boxeo y atletismo. Estamos seguros que pueden crecer porque existen posibilidades en el levantamiento de pesas, y la lucha femenina convencional. Además, para personas con discapacidad también hay oportunidades en natación y atletismo”.

El funcionario fue enfático en el trabajo que se realizó desde la provincia para asegurar la preparación de estos atletas antes de trasladarse a sus respectivas burbujas de entrenamientos.

“Aquí nosotros le hemos asegurado todos los recursos necesarios para lograr que sus resultados, tanto en el clasificatorio como en las olimpiadas sea el mejor. Sabemos el significado que tiene Pinar del Río para el país, y ese reto lo asumimos con mucha responsabilidad” destacó.

“En estos tiempos complejos de pandemia, no hay espacio para la desatención ni a los atletas ni sus familiares, por eso tanto la sub dirección que dirijo, como el departamento de atención a los atletas y glorias deportivas, realiza un trabajo detallado con estos campeones. El objetivo es lograr que estén enfocados y que los aspectos materiales no sean una preocupación, a partir de las posibilidades que tenga el organismo deportivo de colaborar”, concluyó el directivo.

Históricamente la tierra del mejor tabaco del mundo ha levantado la voz de Cuba en los eventos múltiples, con las medallas de la lucha, boxeo y el atletismo, a las que se suman otras disciplinas colectivas como el béisbol, y voleibol, además de individualidades positivas en las citas bajo los cinco aros.