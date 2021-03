Para comer y para llevar

Segundo García tiene 75 años y dice que le sabe a la tierra de la Macagua hasta donde “Jején puso el huevo”. El campesino conserva aún joven, la picara mirada varonil y tiene la delgadez de un hombre que se alimenta de pie, como decían los abuelos: no hay comida que engorde. Su único ejercicio ha sido el trabajo en el campo y de él ha vivido.

“No hay escasez para el que trabaja la tierra, ese siempre tiene de todo”, expresa mientras camina de un lado a otro, no se está quieto: recoge la soga, mira las dos puercas que parieron, coge los huevos criollos del nido y me dice que está apurado porque tiene que mudar los puercos y que las vacas esperan por la caña que debe cortar. Que resistencia la de Segundo.

Iba por un camino hacia La Peña en Pons, Minas de Matahambre, Pinar del Río, una casona antigua que delata los años de su construcción me llamó la atención y quedé en el portal.

Hay carneros, cultivos varios y un patio donde las gallinas y los pollos buscan su alimento. Una mujer disfruta el fresco desde un sillón, nos saludamos y me dice que el dueño estaba por llegar.

Es la novia de Segundo, vive en la ciudad de Pinar del Río y pasan temporadas juntos. A él no le gusta salir de su casa, prefiere que lo visiten y lo comprendo, es tan apacible el sitio que hasta un árbol se tiró a descansar y jamás enderezó su tronco.

Llegó sonriente, como quien no tiene problemas en su vida, dice que su único lío es el “sobuco”, se refiere al nasobuco y que por eso no sale. “Hay que cuidarse que la cosa no está buena”, asevera. Le digo que soy periodista y responde con un suspiro como evasivo, me da la espalda y me invita a pasar a la casa que lo vio crecer y que tiene el color de la tierra, como sus manos.

Abre el escaparte para que vea cuanta ropa que no usa, prefiere la de trabajar y como zapatos, sus botas. El arroz tiene un cuarto, los sacos llegan al techo y dice que no lo vende porque es el del año.

“Te lo digo: aquí hay comida” afirma el campesino que me lleva hasta la cocina, mira: malanga, pollo, carnero.” Pueden quedarse a comer lo que hay”; gracias, respondo y pienso en su bondad ante desconocidos, así son las personas que viven en el campo, desposeídos de soberbia. Por la cocina salimos al patio o a la interminable finca.

Segundo estuvo en La Habana para un turno médico, allá vive su hija. “La Habana no me gusta, mucha bulla, hay que subir escaleras y eso es peligroso” me cuenta. Prefiere caminar por las lomas, se siente seguro en el ambiente que ha creado junto a su hijo.

Al pueblo va por “los mandados”, se refiere a la canasta familiar. No está de acuerdo con el precio que tiene que pagar por ellos, dice que: “de la noche al día todo es un dineral”, sonríe y sale en busca de unas cañas para que las comamos antes de irnos.

Regreso al portal, la brisa es más fría, el sol se acerca a la tierra que es fértil como el hombre de 75 años que no sabe que envejece. Vivir es lo que más desea, me dice y “con esta mujer”, su novia, la que conoció en el camino que pasa por el frente de la casa.

Se trata de un campesino cubano que sabe que la tierra es la solución y que el problema es no trabajarla. Atesora el más preciado de los lujos: el alimento para la subsistencia. Aporta al Estado, tiene para comer y para llevar. Es la generación que sigue mostrando el rumbo: el de encontrarse a sí mismo.