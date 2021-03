El “Negrón” del taekwondo que salva vidas

A José Armando Pozo Pozo, es habitual verlo dentro de las alfombrillas que conforman los colchones del taekwondo. Este moreno de más de un metro y noventa centímetros, es profesor del arte marcial en la EIDE Ormani Arenado.

En tiempo de pandemia, “Pozo”, como lo conocen sus allegados, ha tenidos que variar sus rutinas productivas. Hace unas semanas, trabaja como voluntario en el centro de aislamiento de su escuela.

Es común verlo llevando alimentos, botando basura, encargado de la limpieza de los cubículos, donde están los pacientes contactos de casos positivos a la COVID-19.

Entre las actividades que realiza está llevar alimentos. Foto: Osbel Benítez Polo.

Según el avezado preparador pinareño, cada una de las acciones que realiza aquí, tienen mucho que ver con su desempeño como maestro. “Si vamos a ver lo que estoy haciendo ahora es una extensión de lo que habitualmente realizo con los alumnos, encargarme que nada les falte, preocupado por sus cosas, el docente, el deporte”, comenta con facilidad el pedagogo.

“Con los pacientes pasa lo mismo, uno trata de sacarle una sonrisa, no es fácil estar en esta situación, se trata de mantener una empatía con ellos, máxime cuando son niños en su mayoría, explica el cinturón negro en taekwondo”.

José Armando Pozo confiesa que se mantiene preocupado por el bienestar de los pacientes. Foto: Osbel Benítez Polo.

La voluntad del maestro que no solo enseña dobles bandal, dollyo chagi o pateo lateral dentro del gimnasio, es admirable. Su rostro cubierto de sudor por los atuendos y la voz firme, hacen presagiar que Pozo estará en zona roja mientras Cuba y su gente lo necesite.

“Yo vine voluntario, a mí nadie me obligó ni nada por el estilo. Estoy aquí por el compromiso con Cuba, que es más grande que todo”. Cuenta el querido maestro que una de las cosas más duras que le toco vivir fue darle la noticia a una señora de edad avanzada que era positiva a la enfermedad.

“Recuerdo que esa mujer lloraba sin consuelo. Nosotros le trasmitimos calma, y confianza en la salud pública cubana, fíjate que ya tenemos dos candidatos vacunales caminando bien, eso es muestra que si vamos a vencer la pandemia. Después me enteré que felizmente la señora está en su casa, le dieron el alta; lo que afirma, que no todo no está perdido periodista”, me dice José Armando con esa forma tajante de hablar.

Los profesores del sector deportivo realizan una gran labor en el enfrentamiento a la COVID-19. Foto: Osbel Benítez Polo.

El “Negrón del taekwondo”, como le llaman sus colegas en la zona roja, agradece el poder estar aquí ayudando a combatir al nuevo coronavirus.

“Si no fuera por este país no sería profesor. Un negro como yo no encuentra trabajo fácil por ahí. Por eso agradezco mucho lo que me han brindado, y se lo trasmito a mis atletas, por eso estoy aquí, para en parte saldar mi deuda con Cuba”.

Cuando todo esto pase, habrá que hablar de José Armando Pozo Pozo, el “Negrón” del taekwondo”, como el maestro que predicó con el ejemplo. El hombre que incluso con antifaz, no dejó de regalarnos una sonrisa, como muestra inequívoca que no todo está perdido.