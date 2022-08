Programas de Actividades

7 DE AGOSTO

8:30 AM Homenaje a Esther Montes de Oca Domínguez. Cementerio San Juan y Martínez.

9:00 AM Reapertura de la Casa Museo Hermanos Saíz Montes de Oca.

10:00 AM Inauguración de la exposición Epidermis, de José Alfredo Lezcano. Galería San Juan.

10:00 AM Feria de Arte Joven. Zona comprendida entre el monumento a los Hermanos Saíz y la Casa de Cultura.

4:00 PM Recibimiento a los participantes en el evento teórico.

8:00 PM Cena de Bienvenida. La Casona.

8 DE AGOSTO

9:00 AM Apertura del Evento Teórico Presencias. Teatro de la Universidad de Pinar del Río. Panel sobre el pensamiento y la obra de los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca. Participan: Abel Prieto Jiménez, Presidente de Casa de las Américas; Luis Morlote Rivas, Presidente de la UNEAC; Elier Ramírez Cañedo,

Subdirector del Centro Fidel Castro; Diabel Martínez, Directora de la Casa Museo Hermanos Saíz Montes de Oca. Moderador: Yasel Toledo Garnache, vicepresidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz.

Presentación del libro Juventudes de Luis Figueroa Pagés.

3:00 PM Acto de entrega del Escudo Pinareño a Luis Pérez González y entrega del reconocimiento Presencias. Salón de los Pasos del PCC Provincial.

9:00 PM Inauguración de la exposición Monumento. Casa del Joven Creador.

9:30 PM Concierto de verano Cameratta Éxtasis. Calle Martí.

9 DE AGOSTO

9:00 AM Evento Teórico Presencias. Teatro Universidad de Pinar del Río. Conferencia “Valor histórico y cultural del monumento a los hermanos Saíz”, por Enrique Ávila.

Presentación de ponencias.

Presentación de Los antepasados, de Eldys Baratute, por Editorial Aldabón.

11:00 AM Recorrido por Casa Museo “Hermanos Saíz Montes de Oca”.

12:30 PM Almuerzo. Finca Quemado del Rubí.

11 DE AGOSTO

10:00 AM Presentaciones artísticas y literarias en barrio El Paradero.

2:00 PM Presentaciones artísticas y literarias en comunidad Galope.

5:00 PM Presentaciones artísticas en Campismo Boca de Galafre.

12 DE AGOSTO

10:00 AM Presentaciones artísticas y literarias en comunidad Punta de carta.

2:00 PM Presentaciones artísticas y literarias en comunidad Hermanos Saíz.

7:00 PM Espectáculo por el Día Internacional de la Juventud. Casa de Cultura San Juan y Martínez.

13 DE AGOSTO

8:30 AM Homenaje a los hermanos Saíz Montes de Oca. Cementerio San Juan y Martínez.

9:00 AM Acto por el aniversario 65 del asesinato de los hermanos Saíz. Cine Meca, San Juan y Martínez.

10:00 PM Concierto de Clausura. Monumento a los Hermanos Saíz, UPR