Protagonismo femenino en las tareas de enfrentamiento a la COVID-19

Ana Laura Cabrera Morales no lo pensó dos veces. Al proponerle que colaborara en las tareas en el centro de hospitalización Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, su respuesta no se hizo esperar.

Allí, enfrentó miedos y dudas, aprendió del humanismo y la voluntad de ayudar al prójimo, creció como profesional, pero también como persona.

“En lo personal sí me ha dado miedo estar allí, pero yo fui consciente de que los pacientes que iba a ver eran positivos, pero me sentí segura, porque siempre tuvimos en todo momento dos pares de guante, la careta, dos nasobucos, un mono quirúrgico, una sobre bata, las botas”, reafirma esta joven pinareña que no vacila al decir que esta ha sido una experiencia única.

“Hemos tenido experiencias únicas, empatizamos con los pacientes, muchas veces los ayudamos a saber noticias de sus familiares y realmente lo agradecen infinitamente”, agrega.

Vivian Leal le pone amor a lo que hace. Ella, con su buena energía, alegra los días de sus vecinos, saca sonrisas y también recibe palabras de agradecimiento, pero lo más importante, brinda su aporte en el enfrentamiento a la COVID-19.

Ella, es una de las mujeres que, de manera voluntaria, integraron un contingente cederista de mensajeras, en el poblado La Coloma, para ayudar -sobre todo- a las personas vulnerables.

Dulce María Álvarez Rodríguez es otra de las que no ha podido quedarse en casa. Ella, directora del Seminternado Manuel Ascunce Domenech, del municipio de Pinar del Río, es responsable por la seguridad y protección de los niños que diariamente llegan a la escuela porque sus padres no pueden dejar de trabajar.

Allí, asegura, los infantes visualizan las teleclases, ejercitan los conocimientos y dialogan sobre las medidas higiénico-sanitarias que deben adoptar en el centro para evitar el contagio con la COVID-19.

Ana Laura, Vivian y Dulce son solo algunas de las miles de féminas que desde hace más de un año, participan activamente en las labores de enfrentamiento a la COVID-19. Ellas, una vez más, demuestran la grandeza de las mujeres cubanas.