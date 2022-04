Radio comunitaria, el pueblo toma la palabra

Hace un siglo ya que la poetisa estadounidense Josephine Preston escribió que la radio tenía la capacidad de “hacer volar un pensamiento a través de una gran extensión de cielo” como “una maravilla del universo”.

Cien años después, el mundo ha cambiado, y con él, las dinámicas, las competencias profesionales y el perfil de las emisoras. Y es que, con el surgimiento de las nuevas tecnologías la comunicación se ha ampliado.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que, a medida que avanza este siglo, la radio sigue siendo esa compañía segura para amas de casa, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes y hasta niños, que encuentran en ella un refugio, un modo de vida y en algunos casos, una pasión.

Esta complicidad aumenta cuando nos referimos a las llamadas emisoras comunitarias, consideradas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), como un medio “popular, educativo, asociativo, libre, participativo, interactivo o público, o referencia con un mismo desafío: democratizar la palabra para democratizar la sociedad” y por eso afirma:

“Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria” (AMARC)

Una revisión a la bibliografía sobre el tema, demuestra que cuando a radio comunitaria se refiere, los criterios son diversos y van desde la manera de nombrarlas hasta las funciones y las personas que la integran, conceptos que han permitido construir la base para un marco teórico sobre este medio.

Decía José Ignacio López Vigil (1997) que en Canadá las llaman radios comunitarias, en Europa, radios asociativas, en África radios públicas, mientras que en nuestra América Latina, la unidad de nombres da cierta riqueza de las experiencias: educativas en Bolivia, libres en Brasil, participativas en El Salvador, populares en Ecuador, indígenas en México, ciudadanas en Colombia.

El objetivo de esta radio para Peruzzo (1998) es “transformar el oyente en sujeto activo y participante de la comunicación, produciendo la información u opinando sobre los hechos, abriendo así la posibilidad de discusiones al respecto de la prensa y de la comunicación comunitaria”.

Tabing (2002) la define como una radio “que se opera en la comunidad, para la comunidad, sobre la comunidad y por la comunidad”.

Claudia Ruas (2001) a partir de investigaciones sobre la radio comunitaria dice: “Una radio comunitaria tiene como característica ser un vehículo de comunicación barato y de fácil dominio técnico…la radio comunitaria ejerce una enorme fascinación en las personas, que se encantan, automáticamente, al presenciar de manera próxima y real la “magia” de la comunicación social …para las comunidades que poseen una emisora comunitaria, la radio se transforma en un polo aglutinador de intereses y deseos y, a su vuelta los moradores son estimulados a construir sueños, formular objetivos, crear cultura, divulgar proyectos y talentos locales, integrarse a la comunidad y, así mismo, se descubran porvenires profesionales”.

Para Buckley, Presidente de AMARC (AMARC en 2003): “La presencia de la radio comunitaria es un indicador de una cultura democrática participativa… La radio comunitaria debe promover así el desarrollo y la transformación social, movilizando a la comunidad para intervenir en la formación de la opinión pública, creando espacios para la divulgación de nuevos talentos y valorando y divulgando el comercio local”.

Silveira (Silveira, 2001.) en su obra Las radios comunitarias, contextualizadas en Brasil, afirma: “Las radios comunitarias generalmente están próximas al local de morada, de trabajo y de recreación, teniendo por eso, una gran potencialidad en lo que se refiere a facilitar la participación. Pero hay que descubrir la manera de conferir a la población el poder de crear y decidir. Sólo así la comunicación se vuelve medio y fin, o sea, medio y fin se construyen.

En tanto, según UNESCO/UNDP (UNESCO , 1998) “Las radios comunitarias son el medio de comunicación más democrático e imaginativo… la radio comunitaria toma en cuenta la palabra “comunidad”, que designa la unidad básica de la organización social y horizontal y puede ser considerada como complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo participativo de administración y producción de medios”.

Foto/ Espacio Crítico 6.

Lo comunitario en la radio

De modo que, las radios comunitarias, como prácticas de comunicación popular nos ayudan a percibir nuestra cultura, identidad y diversidad, en tanto son instrumentos de educación, cultura y entretenimiento, que le permiten convertirse en la compañera insustituible de las comunidades donde se instalan. Están en constante evolución y con los años han pasado de ser un simple emisor de informaciones para convertirse en un reflector que orienta y sirve a la sociedad.

He aquí algunas de las principales funciones de la radio comunitaria, que -según varios autores-, incluyen además que no tiene fines lucrativos, su programación se basa en la comunidad donde está, la gestión es colectiva, existe interactividad, está comprometida con la ciudadanía y se propone democratizar la comunicación.

De igual forma, transmiten “información veraz, clara y sencilla sobre los hechos, se explica cómo, cuándo y dónde ocurren las cosas, pero también se dice quién las hace y a quién afectan. Se explican los “por qué” de lo que ocurre, involucrando a la gente/el pueblo en la interpretación de los hechos.

También se utiliza el humor, la música y los elementos de la cultura popular (dichos, refranes, canciones, leyendas, etc.) Se intenta superar la información como “entretenimiento” o el “amarillismo” sin caer en tonos soberbios o aburridos sin ritmo. La radio comunitaria no se contenta con informar bien. La radio comunitaria intenta generar participación popular para dar respuesta a los problemas” (Foro Argentina de Radios Comunitarias, FARCO, 2014).

Además, estas emisoras favorecen la difusión de lo local, pues permiten darle cobertura a acontecimientos de interés comunitario, elemento que las diferencia de otros medios provinciales o nacionales. No obstante, ello no significa que estén ajenas a lo que ocurre en el contexto del país o el mundo, de modo que también incluyen esta información para involucrar a la comunidad en procesos más amplios que los de la realidad comunitaria.

Uno de sus elementos más importantes es que –con una preparación previa y adecuada- los habitantes de las comunidades pueden convertirse en locutores, realizadores, directores de programas, actores o actrices, y asumir así los diferentes roles presentes en la radio.

Por ello, no sería descabellado pensar en una radio vinculada a los proyectos socioculturales, máxime si tenemos en cuenta que esta “promueve la creación de ofertas culturales, a partir de lo comunitario. Esto impulsa el reconocimiento de la diversidad cultural de las regiones y genera reconocimiento, respeto y aceptación. Al ser una alternativa de uso del tiempo libre, las emisoras comunitarias estimulan la actividad y creación cultural, así como, exploran manifestaciones locales, que amplían las posibilidades de recreación a través de la radio” (Noval Bautista, 2018).

En este sentido, “las radios comunitarias ofrecen una programación informativa, educativa y entretenida de calidad”. (López Vigil, 1997), un requisito que puede lograrse con la participación consciente y colectiva de todos los integrantes del lugar donde esta esté enclavada y el público al que esté dirigida.

Foto/ laportadacanada.com.

De radios, proyectos y comunidades

En la provincia de Pinar del Río funcionan hoy más de una veintena de proyectos socioculturales, que han abierto más que las puertas de sus patios, casas y talleres a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y la sociedad en general, de modo que han logrado traspasar las propias barriadas, localidades o municipios, para convertirse en máximos defensores de las tradiciones populares y los valores culturales de sus entornos.

Así, desde las comunidades y mediante el sistema integrado de trabajo comunitario, logran la trasformación integral del barrio, en tanto son atendidos por instructores de arte de las diferentes manifestaciones y la vanguardia artística, mostrando sus resultados en la programación cultural del territorio.

Con estas referencias, creemos que sería muy viable una propuesta de radio que defienda y promueva el trabajo que se hace desde la comunidad, que implique a los integrantes de los proyectos, que ponga en el dial los contenidos que realmente les interesen a estas personas y que por supuesto, contribuya a fortalecer el trabajo que se realiza desde estas instancias.

Siempre, teniendo en cuenta que es preciso defender la naturalidad, salvaguardar el valor comunitario y cultural por el que estos proyectos fueron creados.

Retomando a López Vigil (1997) la radio comunitaria se desarrolla de igual manera en una gran capital o en un caserío campesino, solo necesita de una comunidad, en tanto el trabajo que se realiza es para transformar las condiciones sociales , la calidad de vida de nuestros congéneres y la participación de los ciudadanos.

