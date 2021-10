Radio Guamá: las maneras de quedar

Hablar de ella desde ella tiene el encanto de su propio suceso. Se cumplen 52 años de que la llamaran Radio Guamá, la emisora de la provincia de Pinar del Río. La radio se expande como un eco. Las maneras de hacer cambian de forma, pero el sonido queda. La voz, la música, el hacer de los realizadores y las noticias, permanecen en los oyentes a pesar de ser un medio efímero. Para muchos, la radio es un hábito a través de los años.

Cada generación nacida en Pinar del Río recordará algún programa de su preferencia. Las personas habrán interactuado en algún momento de su programación. Serán pocos, muy pocos los que no han ido al dial del radio en busca de la emisora cincuentenaria en su nombre, que tiene alma joven y momentos trascendentales grabados para siempre.

Radio Guamá es contemporánea. Está por todas partes. Basta que la necesite para tenerla en sus oídos y ante sus ojos. Inversión tras inversión hacen posible su juvenil pensamiento. “Es una radio sin límite de espacios con la entrada plena al cibermundo, un universo nuevo con sus tiempos y espacios correspondientes, diferentes al mundo real y al del mundo radifónico tradicional”.

Desde sus posibilidades creativas lo auténtico trasciende y queda en lo universal. Radio Guamá es una institución cultural que ha formado a cientos de realizadores quienes a través de sus obras transmiten contenidos diversos.

La señal sonora de la familia pinareña informa, educa y divierte. Es parte de la independencia cultural de la nación cubana. Aunque un 21 de febrero de 1931 se iniciaron las transmisiones de radio en Pinar del Río no fue hasta el 24 de octubre de 1969 que se oficializa el nombre de Radio Guamá, emisora surgida en la clandestinidad. Desde México, el movimiento 26 de Julio enviaba transmisiones hacia el territorio pinareño.

Para artistas, periodistas, locutores, sonidistas, técnicos y trabajadores de Radio Guamá, el interlocutor es su horizonte de arribo. En usted se piensa siempre para que esté informado y al tanto de lo que ocurre.

La emisora de radio de la provincia más occidental de Cuba refleja el quehacer económico, político, cultural y social de Pinar del Río desde el compromiso con la verdad. Es una pasión que se vive las 24 horas de cada día.

Para el campesino Félix, Radio Guamá es su despertador. También Juana toma el café mientras escucha la emisora. El joven Ariel dice que los programas musicales le encantan y Benito no se pierde el noticiero. Ana me habla de las novelas que ha escuchado por la radio pinareña a través de los años. Es un medio de comunicación al alcance de todos. Aunque usted apague la radio, la trasnmisión continúa, la emisora no duerme. Es el despertar sonoro de la realidad en la que nos desarrollamos. Hablar de ella desde ella, tiene el encanto de su propio suceso.