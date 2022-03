Realizan estudiantes pinareños exámenes de ingreso a la educación superior

Alrededor de dos mil estudiantes de la provincia de Pinar del Río realizan los exámenes de ingreso a la educación superior, que iniciaron hoy con la asignatura de Matemática y concluirán el próximo ocho de marzo con Historia.

Así lo explicó el rector de la Universidad de Pinar del Río, Dr.C. Yorki Mayor Hernández, quien además dijo que en esta oportunidad, será una sola convocatoria, y otra especial en el mes de abril para aquellos jóvenes que por motivos muy justificados no puedan acudir a la primera.

“En marzo será solo una convocatoria, y se hará un primer otorgamiento, aunque en total se prevén ocho, de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Educación superior (MES). En un primer momento, entregaremos las carreras a quienes aprueben las pruebas, aunque esta vez -al igual que el ingreso anterior- no es requisito aprobar con 60 puntos, sino que todo el que se presente a los exámenes -apruebe o no- tendrá la posibilidad de una carrera”, comentó.

“Ahora, según las condiciones existen más plazas disponibles que optantes, lo cual se traduce en que todos podrán acceder a una oportunidad de estudios”, aseveró.

Autoridades del MES informaron que “este año se están ofertando 100 022 plazas, más de 9 000 con respecto al año anterior, en el cual también existió un incremento significativo de posibilidades”, según reporta el diario Juventud Rebelde. Por tipo de cursos, 38 745 son carreras universitarias y 12 929 para Técnico Superior (conocidas como de ciclo corto). Al Curso por Encuentros corresponden 43 248 y para la Educación a Distancia 5 100.

El rector de la Universidad pinareña también acotó que como principio, los alumnos con mejores notas, tendrán derecho a las mejores opciones, no obstante, todos tendrán oportunidades.

“El segundo otorgamiento, por ejemplo, es para quienes aprueben pero no obtengan una plaza -pues en ocasiones no piden las diez opciones-; el tercero para los jóvenes que se presentaron y suspendieron; el cuarto para los que hicieron las pruebas, suspendieron pero no obtuvieron una plaza; el quinto para quienes no hicieron el examen este año pero optan por alguna plaza, y así seguiremos hasta el octavo, incluso para quienes en años anteriores no obtuvieron una carrera, habrá posibilidades ahora”.

En un curso escolar totalmente atípico debido a la situación epidemiológica generada por la COVID19, los estudiantes pinareños recibieron una preparación intensiva para garantizar que el territorio mantenga buenos resultados, como es costumbre desde hace varios años, agregó el rector.

“Hemos trabajado de conjunto con la Dirección Provincial de Educación. Por ejemplo, en noviembre abrimos -aún en situaciones epidemiológicas complejas- la Universidad Julio Antonio Mella, un proyecto que tenemos desde hace años para contribuir a la preparación de los educandos; además, desde los Centros Universitarios Municipales también se ha intencionado la consolidación de conocimientos, y han tenido una etapa intensiva desde que concluyeron los exámenes finales de duodécimo grado. De manera general tenemos una estrategia que pensamos nos permitirá tener muy buenos resultados”, concluyó.

El próximo curso escolar, que iniciará el 18 de abril de 2022 y se extenderá hasta el tres de febrero de 2023, tendrá una duración de 35 semanas, lo que significa que tendrá nueve menos que un curso ordinario, según informaron autoridades del MES,

La convocatoria ordinaria a los exámenes de ingreso a la educación superior continuará los días cuatro y ocho de marzo para las asignaturas de Español e Historia, respectivamente, en tanto la especial, para casos justificados, los días cuatro, seis y ocho de abril.