Recibe condición de Vanguardia Nacional la Fábrica La Conchita

“Lo de nosotros es trabajar para el pueblo” – así me recibe una de las trabajadoras de la Fábrica La Conchita de Pinar del Río . Y es que ese es el sentir de quienes laboran en esta entidad.

Con un colectivo caracterizado por un elevado sentido de pertenencia, es de esperar el reconocimiento, que en esta ocasión le fue otorgado: la condición de Vanguardia Nacional.

“Al inicio de la pandemia tuvimos que reducir la cifra de trabajadores que debían asistir a la industria- explica el director Idalberto Rodríguez Herrera.

“Algunos de nuestros obreros son personas vulnerables por sus patologías y avanzada edad así que teníamos que cuidarlos- agrega. Pero los demás se multiplicaron y asumieron el reto de no detener el proceso productivo.

Foto: Carmen Lluch.

“Por eso ahí está el resultado. Enfrentamos una zafra de tomate tardía pero con logros gracias al encadenamiento productivo con la Agricultura.

“Esta vinculación nos permitió recuperar otras líneas que nos identificaban antaño como la de elaborar col y pimiento encurtido con volúmenes superiores, incursionar en varios surtidos a partir de la zanahoria y contribuir incluso con la elaboración de pan como parte del procesamiento de calabaza de la cual cedíamos la pulpa a la Industria Alimentaria.

“Pero no nos quedamos ahí. Nuestros trabajadores diversificaron también producciones gracias al ingenio de unos y la constancia del equipo de mantenimiento que impidio fallas en la industria.

“Ahí están las producciones a partir del maíz, la elaboración de vinagre, los cascos de toronja entre otras”-concluye.

“Descuide que nosotros los conchiteros no fallaremos”-así me despide la trabajadora que me recibió con una sonrisa que denota satisfacción y compromiso.

Y es que eso es lo que han demostrado los trabajadores de la Fábrica La Conchita de Pinar del Río, por eso es bien merecido el reconocimiento de este colectivo con la condición de vanguardia.