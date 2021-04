Recibió Proagua condición de Vanguardia Nacional

La eficiencia del trabajo en el último quinquenio y el avance en más de 20 proyectos de impacto en la población, son algunos de los resultados que avalan la entrega de la condición de Vanguardia Nacional a la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos (Proagua), de Pinar del Río.

Según al director general de la entidad, Mario Luis López- Portilla Robaina, el 2020 constituyó una etapa de consagración y entrega para sus más de 100 trabajadores.

El 2020 constituyó una etapa de consagración y entrega para la empresa, según informó su director Mario Luis López- Portilla Robaina. Foto: Yusimy García.

“A pesar de las limitaciones impuestas por la COVID-19, la empresa mantuvo su vitalidad y tuvo un desempeño favorable en todos los indicadores de eficiencia y eficacia. Por ejemplo las ventas se sobrecumplieron a un 113 por ciento y el valor agregado al 112.

“Igualmente podemos resaltar los más de 20 proyectos culminados entre los que sobresale el de rehabilitación del acueducto de la ciudad de Pinar del Río y el de abasto a comunidades como El cafetal, en San Juan y Martínez y Tres Porciento, en Viñales“, añadió.

Lopez-Portilla Robaina destacó además los resultados positivos en las ocho auditorías y controles realizados en el año 2020, la obtención de la condición de Empresa Innovadora y el cumplimiento al 100 por ciento de la cuota sindical y el aporte a la Patria.

La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos cuenta con 20 proyectos culminados. Foto: Yusimy García.

Con apenas 20 años de creada, esta Empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, certificado en 2012, elemento que contribuyó al logro de tan alto estímulo.

La directora de Gestión de Sistemas Graciela Padrón Hernández explicó a Radio Guamá que en el 2019 certificaron el de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la norma ISO 45 001, siendo la primera de las de su tipo en el país, en alcanzarlo.

“También tenemos certificado el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, y el de Gestión de Medio Ambiente ISO 14 000, además en los controles externos recibidos en los últimos tres años hemos obtenido resultados satisfactorios de forma integral”, destacó.

Sin lugar a dudas contar con un equipo de trabajo especializado y estable, en el cual muchos sobrepasan los 50 años en el sector hidráulico, constituye el principal logro de Proagua, criterio que defiende el jefe de capital humano Jorge Luis Cuervo López.

“Fundamentalmente la fuerza de trabajo nuestra es una fuerza técnica especializada con 62 trabajadores de nivel superior -el 50 por ciento de la plantilla-, hay algunos con muchos años dentro del sector y otros jóvenes que se han incorporado. Tenemos ingenieros hidráulicos, biólogos, informáticos y de otros perfiles, pero de manera general quien entra se queda con nosotros”.

Este colectivo posee un equipo de trabajo especializado y estable. Foto: Yusimy García.

Y precisamente el mejor ejemplo de esa constancia y de ese compromiso, es Crecencio Ferro Ordaz, mejor conocido como “Chencho”, único Héroe del Trabajo del sector de los Recursos Hidráulicos en el país, y el primero del Sindicato de la Construcción en la provincia.

“Para mí trabajar en los Recursos Hidráulicos por más de 50 años significa un gran amor a la actividad, siento que esa Empresa es como mía. Con esta distinción que me otorgó el Consejo de Estado me siento satisfecho, contento, y me compromete a seguir trabajando y ayudando a los más jóvenes a desarrollar los servicios hidráulicos en la provincia”.

La condición de Vanguardia Nacional, a la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Pinar del Río, reconoce la constancia y el desempeño de un colectivo que trabaja Unido, para mantener indicadores altos de eficiencia, y mejorar los servicios de agua a la población.