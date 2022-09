Reilandy González y su ausencia de la Liga Élite del Béisbol Cubano

Reilandy González es uno de los relevistas más efectivos de la Serie Nacional en los últimos tiempos. Sin embargo, sus resultados nunca ha sido tomado en cuenta a la hora de integrar una preselección al equipo Cuba.

Esta realidad motivó al excelente deportista pinareño a solicitar la baja de los Vegueros de Pinar del Río.

“Decidí no jugar más, llevo tres años teniendo resultados, sacrificándome y ni a Curazao me llevaron”, dijo.” El año de Curazao (Serie 60), fui el mejor relevo de Cuba, por encima de los buenos de este país, y no fui ni a la pre. Imposible seguir, y más ahora que pueden venir los pitchers contratados de otros países “.

En la Serie 60 terminó con balance de 3-1, salvó seis juegos, ponchó a 45 bateadores (49 innings), solo otorgó 16 boletos, los contrarios le conectaron para 202 y el promedio de limpias quedó en 1.82.

Con esos números no fue invitado a ninguna de las preselecciones que se hicieron ese año.

Otro tema que está influyendo en la desmotivación de los atletas es el bajo salario que perciben durante la etapa de competencia.

“La queja de todos es el salario. Y es que en un combinado deportivo ganamos más que en la Serie”

Siempre digo que para salvar la pelota en Cuba primero hay que mirar a lo interno, para luego criticar lo externo.

Lo cierto es que no se es justo a la hora de llamar a los jugadores a las preselecciones, el salario es bajo para estos tiempos y en algunas provincias se presta poca atención los atletas.

Esperamos -no para la Serie Élite- que algunos problemas se resuelvan y que para la temporada 62 de la pelota cubana, Reilandy y otros tantos, decidan regresar para seguir brindando un lindo espectáculo a este pueblo pinareño que tanto lo disfruta.