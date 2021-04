Reinaldo Costa: “Me enteré por la televisión que no estaría con Cienfuegos”

El destacado ex lanzador pinareño Reinaldo Costa archiva una envidiable trayectoria como atleta. Fue integrante de varios equipos nacionales y de aquellos legendarios Vegueros que marcaron la historia de la pelota cubana.

En las últimas dos temporadas (Series 59 y 60) prestó sus servicios como entrenador en Cienfuegos, un equipo con serios problemas en el bullpen, pero la labor de Costa se hizo valer.

“Todos sabían que el pitcheo era el talón de Aquiles de ese equipo y que tendríamos problemas tal y como sucedió.

“Los muchachos no llegaron a comportarse como nosotros queríamos, pero sí logramos el objetivo fundamental que era clasificar.

“Mientras estuve ahí pasamos a la siguiente fase las dos veces y este año, de haber existido los refuerzos, hubiésemos hecho un mejor papel”, dijo.

El experimentado técnico pinareño brindó sus enseñanzas en el elenco de Cienfuegos. Foto: Aslam Castellón.

Sin embargo, su estancia agradable en la Perla del Sur se opacó debido a las circunstancias en las que se dio su salida, y es que ninguna autoridad deportiva le comunicó que no seguiría como entrenador y se enteró mediante la televisión.

“Con respecto a la no inclusión en el equipo no estoy satisfecho ni alegre, porque esperaba que este fuera mi último año.

“Creo que no se me trató de la mejor forma debido a que me enteré por la televisión que no estaba en el cuerpo de dirección. Nadie llamó para decirme nada”, expresó con mirada decepcionante.

No obstante, de Cienfuegos se lleva el tiempo dedicado, las alegrías vividas y el cariño que recibió de todos sus pupilos.

“Me siento satisfecho de haberle sacado el extra a esos muchachos y por los resultados que obtuvimos juntos, ellos se portaron muy bien conmigo.

“Quiero darle las gracias a todos los que confiaron en mí, y sepan que hice todo lo que estaba a mi alcance para poder lograr los resultados”.