René Torres Romero: el chofer del Hino rojo de Chile

Un camión marca Hino entregado por Fidel en 1980 a la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) República de Chile, en Viñales, aún recorre las carreteras de Pinar del Río. René Torres Romero fue el chofer designado para manejarlo. Era un joven que recién finalizaba el servicio militar y conducía un tractor. Estuvo 34 años sobre el vehículo, hasta que se jubiló.

En un encuentro con presidentes de Cooperativas, Fidel reconoce la necesidad de transporte para las labores vinculadas a la producción. Posteriormente visita la CPA República de Chile en 1980 y el presidente de la Cooperativa en aquel entonces se interesó porque fuera un camión de petróleo. Fidel entrega el Hino rojo y René es el único chofer que lo condujo durante 34 años.

Cuenta René que el mismo día que le plantearon lo del camión, a las seis de la tarde ya el carro estaba listo en La Habana para ser trasladado a Chile. A las seis de la mañana del siguiente día ya estaba en la CPA. Los que trajeron el camión se interesaron por quién sería el chofer y le explicaron que era el joven responsable y laborioso que manejaba un tractor. Dieron un recorrido con él y quedaron convencidos que era la persona indicada.

René aún se admira de la prontitud en la llegada del camión, en menos de un día ya prestaba servicios a la CPA. Transportó a personas en emergencias y apoyó siempre que le solicitaron.

El chofer dedicó una parte importante de su vida a cuidar el medio de trabajo que, además, dice, es un símbolo en la Cooperativa.

Por los resultados de trabajo que obtuvo le fue vendido un automóvil que mantiene como si no rodara. Es un hombre cuidadoso y sensible. Sirve a quien lo necesita en su carro particular. Hace 34 años que lo tiene y todavía mantiene la pintura de fábrica. “He llegado del hospital pediátrico con un niño enfermo. La vecina me pidió el favor”, me comenta.

El Hino pasó a otro chofer. Solo dos personas lo han manejado de ahí que se mantiene y se vela por su conservación. Es un camión grande y muy útil en la Cooperativa y en la comunidad.

René cuenta la historia como si la estuviera viviendo de nuevo. Extraña los días y las noches en su camión y dice que valora mucho el gesto de Fidel de servir a la Cooperativa. Las personas muy meritorias son como René Torres Romero, el chofer del Hino rojo de Chile.