Reorganizan los bloques Apagables en Pinar del Río

Nueva reorganización de la planificación de los bloques de energía, teniendo en cuenta la mantenida situación del déficit de energía que ha presentado el país, donde nuestra provincia contará con tres bloques que nos permitirán la rotación de los mismos.

La rotación de los bloques sería cada 4 horas por el día, (de 6 am a 10 am, de 10 am a 2 pm, de 2 pm a 6 pm y de 6 pm a 10 pm) y dos horas en la noche a partir de las 10 pm hasta las 6 am, (de 10 pm a 12 de la noche, de 12 a 2 am, de 2 am a 4 am y de 4 am a 6 am).

Circuitos Apagables

Rotación de los bloques

Tomado del Perfil de Facebook de Elec Pinar del Río