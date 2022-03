Ríos, agua limpia en la que nos va la vida

En la intención de cuidar y proteger las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta nos va la vida.

Los ríos, una de las más valiosas, demandan crear conciencia en la población para su cuidado y protección tras el efecto que ha tenido lugar sobre ellos en las últimas décadas, que los ha hecho víctimas de la contaminación a gran escala y la destrucción de grandes ecosistemas y la pérdida irreparable de la flora y fauna que habita estos espacios naturales.

Pinar de Río cuenta con una hidrografía que se caracteriza por ríos de poca longitud y caudal, como el Cuyaguateje, Hondo, Ajiconal y San Diego; existe un gran número de lagunas, entre las que se destacan Santa María, El Pesquero, Alcatraz Grande y Algodonal; los embalses principales son El Salto, La Paila y Pedernales.

A continuación encontrarás algunos datos relacionados con los más conocidos.

El río Malas Aguas nace en las alturas de Pizarras del Norte en la Cordillera de Guaniguanico. Tiene 39 km de largo y atraviesa las alturas de Pizarras del Norte y la llanura del Norte de Pinar del Río en dirección S-N. Tiene 11 afluentesentre los que destacan Las Peñas Y Algodones, y sus aguas son aprovechadas en el abastecimiento industrial a las Minas de Matahambre.

El Río Ajiconal corre de norte a sur y nace en el municipio de Pinar del Río. En unos lugares su cauce sirve de límite con Viñales y Pinar del Río. Canal Hondo- Ajiconal.

Río Hondo, el más caudaloso de todos, nace en los escabrosos terrenos que nos separan de Viñales. Su caudal de agua no depende sólo de sus manantiales, sino que recibe a tres o cuatro kilómetros de su nacimiento las afluencias del río Leña y de arroyos y cañadas importantes.

Al invadir las llanuras Río Hondo se convierten en verdaderas ciénagas y el lugar es conocido por Estero del Gato, que es la desembocadura al mar. Existen otros ríos con poca capacidad de agua y escaso recorrido, destacándose entre ellos Colmenar, Herradura y Romero. Los poblados de Briones Montoto, el Guanal, Alonso de Rojas, Loma del Ganso y 21 a la Coloma, entre otros, figuran entre los más próximos a Rio Hondo.

El Río San Diego de los Baños nace en las cuchillas de los Gavilanes a 7 Km. del límite de la localidad.

Rio San Diego recibe una gran cantidad de afluentes como La Jutía, Colorado, Jagüey y Santa Catalina, este último es de mayor influencia en su caudal. Estos se suman al estiaje del río en épocas de sequía. Recorre 50 Km. dentro del territorio hasta salir al este de la ciénaga donde se divide en dos bocas con un cayuelo al frente que lo separa formando la parte más occidental de la boca de San Diego o Caiguanabo.

El Cuyaguateje es el río de mayor longitud en Pinar del Río con 112,4 km, desde su nacimiento en la Coodillera de Guaniguanico , por los municipios pinareños de Viñales, Minas de Matahambre, Guane y Sandino.

Corre en dirección sur – suroeste, recibiendo a su paso varios afluentes menores, destacándose los ríos Portales y Guasimal. Desemboca en la ensenada de Cortés, Mar Caribe; región de la costa sur cubana. En sus márgenes se asientan importantes poblaciones, tales como Guane, Isabel Rubio, Sumidero y El Moncada.

Otros ríos de menor cause son Babineyes, Asiento Viejo, La Ovas, Barreto, Cansavaca, Minas, Tina, Pino, Desmayo, La Vigía, Damuyi, Correas, Aguacate, Ahoga Caballos, entre otros.

En estas valiosas reservas de agua dulce se esconde una gran riqueza que debe ser protegida.

Lamentablemente, la realidad es otra, ya que siguen siendo objeto de la mano implacable del hombre, que producto de su ignorancia los han saturado con desechos tóxicos y basura que ha provocado un grave desequilibrio ecológico.

Por ello es vital que tanto los gobiernos, como las organizaciones y la comunidad en general trabajen de manera mancomunada para no dejar morir estos espacios, para el bienestar de la población para la que constituyen una de las principales fuentes de alimentos y trabajo, para recordar la relevancia del agua dulce a la que todavía cerca de 2 200 millones de personas no pueden acceder, y que busca estimular la toma de medidas para abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.