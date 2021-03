Rolando Álvarez ” Nada es imposible si lo haces con amor y responsabilidad”

Cuando tenga que contarse la historia de los electores y su contribución al enfrentamiento a la COVID-19 en las comunidades, estará presente la labor humana y desinteresada del guanero Rolando Álvarez Ayala.

Lo encontré descansado después de un recorrido por la farmacia, la dulcería y la tienda de recaudación de divisas, donde organiza las colas con la entrega de turnos para un mayor control en la distribución de los productos.

” Desde que inició la pandemia asumí la responsabilidad de jefe de grupo en el Consejo Popular Guane l , costó trabajo organizar al personal y tuvimos que crear variantes que permitieran ganar en disciplina y control , pero el sacrificio trajo como resultado un equipo de trabajo cohesionado que garantiza las colas sin problema alguno” , expresó.

Más de 10 años como patrullero en La Habana le permitieron adquirir métodos y estilos de trabajo para dirigirse a la población educando con el ejemplo y alcanzando el respeto de todos.

Desde el año 2005 el “Rolo” como cariñosamente le llaman , se desvinculó de la vida militar para entregarse al oficio de mensajero en las circunscripciones ( 14 , 15 , 18 y 19 ) del poblado de Suri.

” Nada es imposible si lo haces con amor y responsabilidad. Salgo desde las cinco de la mañana en mi bicicleta a distribuir el pan a las familias aisladas y a las bodegas de mi demarcación, después realizo el recorrido habitual por las colas , distribuimos las tareas del grupo y salgo con las libretas de abastecimiento a buscar los productos de los núcleos familiares que atiendo como mensajero ” dijo con orgullo.

Al preguntarle por la tarea más difícil Álvarez Ayala comentó “debe ser la que no me han dado porque nada me detiene, lo mismo estoy atendiendo un anciano discapacitado en la cola de la farmacia que distribuyendo, u orientando a los cederistas de mi zona donde desde hace 20 años soy el coordinador”, sentenció.

Este destacado elector de la circunscripción 18 en Guane, asegura que no existe tiempo libre cuando hay tanto por hacer y emplea el poco que le corresponde compartiendo con sus cinco hijos , la familia y su pasión deportiva, el béisbol