Sobre libros en la red: el blog y la autopublicación

En Cuba, aunque ya venía suscitándose con anterioridad, las circunstancias de la COVID-19 llevaron a autores, fundamentalmente jóvenes, a apostar por la autopublicación.

El fenómeno emerge como una solución práctica y rápida ante la espera por las editoriales, y en busca de opciones de mercado más ágiles y funcionales que ofrecen las diversas plataformas en Internet.

En temas de literatura y mercado cultural abundan las opciones, mas no siempre la información actualizada. Saber dónde encontrar una opinión entendida no es cosa fácil. Ello requiere de muchas horas de conectividad y no pocas de orientación.

Los blogs ayudan a canalizar la búsqueda.

Si amas la poesía, quieres conocer sobre e-books, la creación de nuevos escritores, las convocatorias del momento, temas culturales y la opinión de sus actores, los blogs de literatura te ofrecen orientación sobre esas materias

Asimismo, blogging permite combinar la página web con herramientas para poder enlazar más fácilmente hacia otras y usuarios con intereses similares, una suerte de comunidad virtual.

Con la promoción de muchos emprendimientos literarios mediante estas páginas web, los autores suelen hallar el éxito rápidamente, y eso los catapulta hacia las editoriales en un plazo mucho más breve.

Un ejemplo, muy acertado de las oportunidades que ofrecen los blogs a nóveles creadores lo constituye Sobrelibrosenlared.blogspot.com, creación reciente del escritor y editor de la revista de Arte y Literatura La Gaveta, Luis Amaury Rodríguez, con quien Radio Guamá tuvo el gusto de dialogar sobre la experiencia: