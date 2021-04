“Soy un mango”

Rolando Correa dice que pudiera ser el productor que más fruta aporta en Minas de Matahambre, municipio de Pinar del Río. Vive en Pons y su vega está en el sitio conocido como la Lata. Hay una arboleda de mangos que hace pensar en cuanto trabaja y sí, tiene resultados. Afirma que hubo años de aportar 159 quintales del fruto a Acopio, casi 8 toneladas.

La casa donde nació hace más de sesenta años está en ruinas. Prefirió ir a vivir a Pons y allí continuar la vida. Pasa el día en las tierras que fueron de su padre. Guarda los recibos de pago que “el viejo” hacía desde 1926. Me dice que en esa casa se criaron trece muchachos. “Al cubano le gusta mucho vivir en comunidad y se fueron para los pueblos”, afirma. “Me quedé con mis dos padres, soy el doce de los hermanos. Después que ellos murieron, salí de aquí”.

La huella de más de 60 años. Foto: Ivón Deulofeu.

Las tablas de lo que fue la casa donde nació Rolando están en la hora. Han resistido a los años. La reparará un poco para cuando esté en la finca guarecerse en ella. No obstante, como buen agricultor, siempre vive bajo el sol y la lluvia. Ha sembrado frijoles, maíz, yuca de tres tipos, boniato, plátanos y malanga. Él solo trabaja la tierra, aunque de vez en vez dos hermanos lo apoyan.

Entre los animales de laboreo tiene un buey de veinte años. Por estos días lo atiende esmeradamente porque ya requiere suplementos alimenticios que él prepara con yerbas y raíces. El bejuco de boniato es muy bueno, afirma. “Si con 15 años son viejos, dime tú con 20”, se refiere al buey.

En un tanque picado a la usanza campesina guarda frutas, agua para tomar y cuanto alimento tiene a la mano. Es el depósito que según dice, mantiene todo muy fresco y protegido de animales.

El tanque de depósito. Foto: Ivón Deulofeu.

Las matas de mango tienen mucho Curujey. Lo corta y se los da a comer a los animales. Explica que es muy parásita, se alimenta del tronco del árbol. Sin embargo, es una planta que siempre tiene reserva de agua entre sus hojas. José Martí la mencionó en su Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Aprovechaba el agua para saciar la sed. También se le conoce como planta del caminante.

Rolando habla pausado y con énfasis. Le agrada presumir y se precia de ser un hombre encantador. Es un campesino muy simpático. La camisa se la comió una vaca y logró sacársela antes que la tragara. El pantalón no corrió la misma suerte. “La vaca se soltó y como uno suda, se come la ropa húmeda, me explica. Ella la mascó y la mascó que mira como la puso”. Señala la camisa de trabajo que viste. Parece que la suerte de las herraduras que cuelgan en el horcón de la vetusta construcción no era para ese día.

Protección en un horcón de la que fue su casa. Foto: Ivón Deulofeu.

Con la camisa que salvó de la vaca. Foto: Ivón Deulofeu.

Rolando es miembro de la Cooperativa “Teté Contino” del Quemao en Pons, Minas de Matahambre. Cree no habrá mucho mango este año, las matas no tienen casi flores consecuencia de las lluvias anteriores, sin embargo, es optimista y espera aportar y comer. La Vega es un lugar apacible. El sonido tiene alas, las sombras son anchas como las tablas de la casa de familia y el silencio solo se interrumpe cuando llama por su nombre a los bueyes y el eco retumba la arboleda.

“Como dicen por ahí, soy un mango. No sé si es que estoy entre ellos, pero no hay mujer que se resista a mi forma de expresión” asevera Rolando y reímos hasta no más. Es un cubano que pronuncia como un declamador. Estudió y dice que le agrada vestir bien. Ha tenido autos y aún conserva uno. Los fines de semana pasea y visita a la familia y a los amigos.

Mango, maíz y frijoles. Foto: Ivón Deulofeu.

Entorno apacible y de recuerdos. Foto: Ivón Deulofeu.

El maíz y el frijol. Foto: Ivón Deulofeu.

Tierras listas para la malanga. Foto: Ivón Deulofeu.