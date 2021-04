Te presto mis zapatos

Le duele el pecho. Hasta respirar le cuesta. Esas malditas lágrimas que no le dejan ver el camino.

“La casa. Voy llegando… sólo un poquito más”.

No tiene que ver con el cansancio de ayer. A decir verdad también fue un día muy dificil. Tuvo que visitar a cincuenta y seis aislados en sus casas, anunciarles quienes sería sus mensajeros y cómo debían actuar ante cualquier necesidad. Además organizó los envíos de alimentos desde la placita, los kioskos y las respectivas bodegas para que los recursos llegaran inmediatamente a las manos de sus electores.

Por suerte el censo quedó terminado también. Aún así se reunió con la enfermera del consultorio tarde en la noche y le dio su palabra de que hoy se encargaría de la atención a los familiares de los nuevos confirmados, sobretodo la mamá con sus dos niños y la abuelita.

El amanecer la encontró en la carretera. No tenía transporte para llegar a la ciudad pero debía encargarse de hacer la conciliación del pago a sus trabajadores con la empresa. Eso no podía esperar. “Todos necesitamos el salario”.

Ahí estaba otra vez el “Ojalá que no haya errores”, un pensamiento recurrente desde que la nombraron directora de su unidad. Y no los hubo, un alivio más, pero los siete kilometros a pie de regreso al barrio la dejaron agotada.

“¡Que falta hace el transporte!”

“¡Cuándo terminará esta epidemia!”

“¿Qué cocinaré hoy?”

Un vaso de agua y a la calle. Del almuerzo se encargaría después. Tenía una tarea que resolver y promesa que cumplir. De vuelta pasaría por la posta médica por un aerosol. Intuyó que hoy tendría una nueva crisis de asma. Por suerte todo estaba listo para estas personas que no tendrían que esperar tanto para recibir sus alimentos.

Ya ante las casas, el llamado. Y vino la tempestad.

Que si seis días aisladas, que nadie había venido… negra… oportunista… desastre… dirigentes…

No lograba recordarlo, sólo que no podía oír, que los pies le fallaron y le apretaban los pulmones cuando vino la fatiga. “Tengo que decírselo ahora porque me voy a caer…”

“Para defender los derechos, señora, no hay que ser grosero. Si usted quiere, le presto mis zapatos “.

“Al fin… mi casa.”