Un día para llevar en el corazón los colores de la Patria

Era domingo al mediodía y a lo largo de la calle 23 del Vedado en La Habana y durante el sepelio a los caídos en los bombardeos de los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, Fidel Castro Ruz, hacía pública una declaración histórica: la del carácter socialista de la Revolución Cubana.

El cortejo fue seguido por una ola humana y desde los balcones, ondeaban las banderas cubanas, se asomaban los rostros serios y se lanzaban flores al paso de los siete coches fúnebres. Todo un escenario que impregnaba aire solemne y conmovedor a la sosegada marcha.

Y fue allí, en la despedida del duelo de los caídos y ante la masa de pueblo cuando el invicto Comandante en jefe Fidel Castro afirmó:

“Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas, es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba.… Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices, ¡y que hayamos hecho una Revolución Socialista en las propias narices de los Estados Unidos!…”