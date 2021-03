Un pescador desde los 13 años

Juan González Fuentes pesca desde que era un niño, nació en el campo y con doce años llegó a Puerto Esperanza, Viñales, Pinar del Río, se conserva como el Patabán, variedad del mangle, que lo despide y lo recibe cada vez que sale al mar desde que tenía 13 años.

De voz potente y andar seguro, Juan cuenta que aprendió a pescar con el viejito Felipe, también iba solo en busca de la aventura a lagunas y presas, dice que cogió reuma por estar entre el agua durante horas, una vez por poco muere y se asombra del recuerdo que lo hace quedar pensativo: “quedé inválido”,exclama.

Juan el veterano. Foto: Ivón Deulofeu.

A un tío agradece su primera lancha – era pequeña y ahí comencé de una para otra – hasta que aprendí el oficio de verdad y me inicié en esta Empresa pesquera cogiendo bonito, aunque he capturado de todo, afirma.

Juan, el Veterano como le dice su nieto disfruta contar la historia que lo involucra con el mar, mira al techo y le sigo la vista, me señala las varas con las que capturan el bonito, son de caña brava y muy largas, ellos las inventan porque no hay manera de tener otras, “pero esas han enganchado más de lo que te imaginas”, asegura.

La vara y la vela. Foto: Ivón Deulofeu.

Todos los pescadores han pasado momentos de tensión en el mar. Juan relata que el susto más grande fue hace cinco años en la lancha que hizo junto a su nieto. Un chubasco de repente trajo un “chucho de manguera”, así le dicen a un tornado cuando ocurre en el mar, y exclamó: el viejito muere hoy.

No había quien gobernara la lancha, el agua entraba cada segundo con más furia y me le enfrenté durante más de una hora porque mi vida estaba en juego, suspira. Tronó y se rompió el peligro, llegó la calma, regresé a Cayo Pescadora y te puedo hacer el cuento. ¿Y cómo logró dominar el bote?, el motor no me falló.

Cayo Pescadora, muy cerca del Puerto, es un pedazo de tierra con grandes arenales. El fondo marino que lo rodea es cristalino. Pienso en el disfrute que sentirían todos lo que pudieran llegar hasta él y admirar la virginidad del solitario paisaje. A veces los pescadores comerciales o deportivos como se les conocen, se acercan para un “chapuzón de película”. Juan me cuenta que la erosión del mar ha fracturado el cayo y pudiera un día, desaparecer.

Cayo pescadora al fondo. Foto: Ivón Deulofeu.

“Pescar es mi vida”, mira el mar con pasión y queda en silencio, de repente me dice: pesco todos los días, el susto se olvida.

El veterano, como le llama el nieto, dice que los muchachos se ríen de él porque no entiende que se guíen por el GPS del celular, no cree mucho en eso, si embargo asegura que ya casi no tiene vista para divisar los cayos, antes hasta de noche los veía, ya voy para 83 años. Antiguamente los barcos, no tenían ni compás, se refiere al instrumento de orientación para encontrar el rumbo. “Aquí todo, era al ojo, ahora no, ya estamos más sofisticados”, afirma mientras le sonríe al nieto que le presta atención.

¿Y usted cuándo se jubila? Estoy jubilado, pero tengo que trabajar, la vida sigue y está dura.

Juan se acogió a la Ley de Pesca aprobada en 2020 y comercializa sus capturas a la Unidad Empresarial de Base que los representa, dice que cuando trabaja, sale bien, a él prefiere vincularse al Estado por todas las garantías que ofrece, entre ellos, el seguro social.

Al bote muy temprano. Foto: Ivón Deulofeu.

Juan es un hombre de mar, aunque vive en la tierra, adora conversar sobre su oficio y se precia de ser un buen pescador. Ya hace un año que la Pandemia insiste en cambiarle el rumbo. Él se defiende como cuando el tornado. Tiene la esperanza que todo pase y la vacuna resuelva el seguir viviendo sin la preocupación del peligro que no puede dominar.

Espere en una próxima entrega la historia del nieto que reconoce que el Bloqueo de EEUU contra Cuba les impide obtener los suministros como las varas, los anzuelos y hasta barcos.