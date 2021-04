Un rector en zona roja, título igual pero ponencia diferente

Tomado de página en Facebook de Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”/

Recuerdo que cuando llegó la noticia nos asustamos un poco, no por miedo, sino que es tanto el respeto y la admiración que le tenemos que aún no creíamos que fuera a compartir todo este tiempo con nosotros. Era como si alguien famoso nos visitara, y si no es así que le pregunten a Dina.

La responsabilidad ya venía con él, el esfuerzo lo trajo a cuestas y la valentía le brotaba por los poros. Aquí aprendió de todo, a respetar aún más la enfermedad y lo que más agradece seguro es lidiar con el grupo de estudiantes que no pasaba un instante sin sacarle una sonrisa y el cual vendrá de nuevo en las mismas condiciones.

Era el primero en levantarse y, a veces, el primero en acostarse, porque el dominó era más fuerte que nosotros, porque había una bartender innovadora y porque no se dejaba ganar por nadie.

Café mañanero y vespertino no le podían faltar y , ¡qué hablar del refrán en las mañanas que le repetía a la muchacha somnolienta del pantry casero! y cito: “el que hace el café por las mañanas tiene que levantarse primero que el que ordeña la vaca”.

Nos sentimos los niños más mimados de toda la Universidad porque él estaba ahí, a nuestro lado. El pantry era su lugar de trabajo pero alcanzaba fortaleza para todas las labores y de eso tenemos pruebas suficientes.

Gracias profe.”Profe, ahora voy a jugar yo. Si pierdo me da una agenda; ah,¿ porque usted es quien firma los títulos? ; Yo quisiera saber quién tomó helado en mi vaso”, eran comentarios que le hacían el día y que él, sin pensarlo, agradecía escucharlos.

Trabajando afuera y adentro con el apoyo de todos, pero al tanto siempre de su Universidad. Para mayor sentir van a ser unos días de descanso bastante aclamados, pero estamos juntos, para lo que venga.

Si nos preguntan por toda nuestra experiencia acá estaríamos hablando horas. En nombre de todo el grupo, perdonados y cuidados, un agradecimiento desde ahora y para siempre por hacer de nuestro tiempo en zona roja tan espectacular y familiar.

En ocasiones lo que se siente se escribe, siendo una de las maneras de demostrar nuestro estado. Para usted son estas notas.

No deje de ser nunca quien es, porque eso hace a la universidad pinareña, porque de eso hemos aprendido mucho. Humildad y confianza nos llevamos de usted para toda la vida. Gracias.

Mensaje de los estudiantes voluntarios en #ZonaRoja a Yorki Mayor Hernández, rector de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” quien los acompañó en este período.