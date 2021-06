Víctor Manuel: la preparación es la base del éxito

Víctor Manuel nunca imaginó que las computadoras y los sistemas fueran a ser una parte indispensable de su vida. Hasta hace unos años no hacía más que jugar y ver algunas películas como parte de su pasatiempo.

“Al principio yo iba a participar en el concurso de Matemática, pero en realidad no quería, entonces me cambié y cuando comenzaron a mencionar las otras asignaturas, decidí quedarme con Informática, después resultó que era de programación”, recuerda sonriente.

“Llegué sin saber nada y poco a poco fui aprendiendo, hasta ese momento solo conocía de juegos, series y videos, pero poco a poco me adentré en ese mundo”, agrega.

La realidad de este joven cambió cuando en décimo grado comenzó a participar en el concurso de Informática del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Federico Engels, una decisión que agradece y lo llena de orgullo.

Víctor Manuel Vena Barrios hoy cursa el duodécimo grado en el IPVCE pinareño. Desde el año pasado forma parte de la preselección nacional de esta materia y, hace unas semanas, celebra con orgullo haber recibido Mención en la competencia Iberoamericana de la asignatura.

No obstante, confiesa que ese es el resultado de la perseverancia, el sacrificio y de constante estudio. “Tuve que empezar de cero, leer mucho, practicar y entrenar. Mis profesores me ayudaron mucho, me dieron sobre todo el tiempo y las condiciones que necesitaba para consolidar mi preparación y eso lo agradezco mucho.

“En décimo grado quedé en onceno lugar en el concurso nacional y no pude formar parte de la preselección, por eso, todas las vacaciones las dediqué a estudiar y ya en onceno grado sí quedé en primer lugar y fue muy emocionante. He aprendido en todo este tiempo que -sin dudas- la preparación es la base del éxito”, comenta.

Víctor Manuel Vena Barrios hoy sonríe orgulloso. El sacrificio de estos años ha valido la pena. Por eso, cuando termine su etapa en el Servicio Militar Activo, comenzará a estudiar en la Universidad de La Habana la carrera de Cibernética, otra meta que de seguro superará con creces.