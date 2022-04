Yaifredo Domínguez: Su inicio como hombre grande

Ahora que hay necesidad real ante las ausencias de los lanzadores pinareños de primera línea Frank Luis Medina y las presagiadas de Erlis Casanova y Yosvani Torres por compromisos fuera de la SNB 61, la oportunidad se presenta perfecta para que los serpentineros jóvenes se crezcan y luchen por la clasificación junto a Bladimir Baños, Yaifredo Domínguez, Rody Yasmany Castelló, Yoandy Cruz y Reilandy González.

La historia de Yaifredo Domínquez puede servirles de inspiración. Hasta el 13 de abril de 2014, Yaifredo Domínguez, debutante en 2012, era un relevista de la segunda línea del picheo pinareño, con tan malas estadísticas que no había sido empleado en ese play off de la Serie Nacional 53 contra Matanzas.

Con la porfía 2-2 entre Cocodrilos y Vegueros, llegado el quinto juego, en el noveno episodio Pinar perdía 5-8 y habían desfilado todos sus mejores lanzadores hasta ese momento: Abridor Erlis Casanova (0.1 inning, dos carreras), relevistas por orden de aparición; Isbel Hernández (5, inn 1 C), Yormani Soacrrás (refuerzo) (0.2 inn, 2 C), Liván Moinelo (0 inn, 1 C), Osmar Carrero (refuerzo) (0 inn), Alain Castañeda (0 inn), Yosvani Álvarez (1 inn, 1 C), Yosviel Vilaú (0 inn, 1C), Branlis Rodríguez (0.1 inn), Jesús Guerra (Jr) (0.2 inn).

Para enfrentar el noveno episodio solo quedaba disponible en el bullpen Yaifredo Domínguez, la última carta de la baraja para cerrar un juego aparentemente perdido.

También Osniel Madera sustituyó en esa entrada al refuerzo tunero Andres Quiala en el jardín derecho.

Todo inició así.

En la primera parte del noveno episodio Yaifredo navegó bien y aunque lo inició dando pelotazo a Lázaro Herrera fallaron consecutivamente Victor Mesa (Jr), Dainer Moreira y Ariel Sánchez.

Al cierre del noveno desfilaron ocho bateadores vueltabajeros suficiente para que los más occidentales empataran el pleito con 3 bb, 1 fly de sacrifico y dos incogibles, todo frente a cuatro tiradores matanceros. Juego empatado a 8 carreras.

Un hombre desconocido como Yaifredo Domínguez entonces para aguantar a Matanzas en los innings por venir. Para más fatalidad había que hacerlo en el décimo con Donald Duarte como cátcher ya que por error de entendimiento de la dirección vueltabajera habían utilizado la cantidad de peloteros permisibles para un juego.

Increíblemente mató el décimo y el onceno. Entonces en el final de ese último capítulo llegó el famoso jonrón de Osniel Madera, sin nadie en base, cuando cayó sentado sobre el home, Pinar ganó 9X8.

El resultado de la labor de nuestro héroe no pudo ser mejor: liquidó el noveno, resistió el décimo y felizmente cerró el onceno sin que los muchachos de Victor Mesa pisaran el home.

Se enfrentó a once toleteros, permitió dos indiscutibles, regaló dos bases por bolas, dio un deadball y ponchó a dos.

Con el play off 3X2 a favor de los pativerdes, regresaron a la tierra del Henequén y cegaron con su humo para dar blanqueada de 9X0 a los rojos y proclamarse campeones de la Serie Nacional 53 el 16 de abril de 2014.

Para la serie 54 Yaifredo Domínguez Pérez recibió mayores oportunidades y lanzó en 18 partidos, de los que inició 8, relevó 10, ganó 5 y perdió 1 y su PCL fue de 2, 51.Los vueltabajeros más de una vez han dado muestras que con la soga al cuello se tornan guerreros invencibles.

La historia dirá.