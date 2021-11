Yunior entre anécdotas y risas

Por: Yosmany Ventura Pérez

Cuando se dice que la vida es un misterio, cabe toda la razón para admitirlo. Tuve la gran oportunidad de llegarme al municipio San Juan y Martínez y conocer al pequeño Yunior, el niño que preocupó a millones de personas en Cuba y el mundo, con su pérdida en el bosque, durante dos días, con sus respectivas noches.

En el grupo de Radio Guamá, la publicación relacionada con ello, atrapó toda la atención por días consecutivos y no hubo otra noticia que se colocara en lo más importante del muro de Facebook. Los miembros solicitaban tanto que le diéramos continuidad a la noticia respecto a su búsqueda… “Periodista, ¿qué se sabe del niño?”, y entonces no quedaba otra que explicar lo poco que se sabía de alguna fuente confidencial, aun cuando no soy periodista.

Fue una emotiva tarde. ¡Qué familia tan humilde, hospitalaria y gentil! ¡Yunior es muy risueño y habla cantidad! Se nota que es un niño feliz, a pesar de todo. Me comentó su hermana, Ismelis Pérez Rodríguez, que “lo malcrían mucho”. Ella es una profesional de la educación en San Juan y Martínez.

Sus padres, Viva Elena Rodríguez Hernández y Yoel Verde Rodríguez, con ese brillo en los ojos de ver al pequeño revoltoso en casa, me cuentan todo lo que hace en el hogar. Es un niño muy laborioso, “todo el mundo se mete con él”. Yunior, ahora mismo, es muy famoso en San Juan, como él afirma entre carcajadas, y no entre risas.

Me contaba Ismelis que, en medio de las trágicas horas, muchos internautas atacaban nuestra publicación con comentarios muy hirientes, surgidos del desconocimiento.

• “Pero, si el niño es así, ¿cómo lo van a dejar solo? ¡Son unos irresponsables!”

• “El hombre que lo estaba cuidando, algo le hizo, presiónenlo, para que hable”.

Yo mismo fui testigo de leer estos comentarios, como Ismelis, quien respondía con mucha educación que no había razón en lo que planteaban. Eran expresiones injustas, surgidas del desconocimiento y la desesperación de los que ven solo la punta del iceberg, pero desconocen lo que oculta la profundidad.

Tuve el privilegio de conversar con Yerandy, el vecino que acompañó al pequeño. En verdad, había que escuchar lo nervioso que estaba. Es un miembro más de la familia, aun cuando no llevan la misma sangre. Yerandy es muy querido.

Viva Elena, la mamá, aún se descompensa por momentos de la tensión arterial, pero me dice que con el paso de los días mejorará.

¿Vienen muchas personas a la casa? ¿No les molesta tanta atención?

No, aquí todo el que llega es bien recibido, -comenta Yoel-. Este pueblo es nuestra familia, porque aquí todos buscaron a nuestro niño y nos apoyaron en todo momento.

¡Vamos a tirarnos fotos! –dijo Yunior. Aquí van algunas.

Video del encuentro con Yunior: