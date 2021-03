Zona libre de cuarentena: protagonistas y experiencias

Libres al fin. La cuarentena terminó para las 51 personas de las circunscripciones 96 y 194 de la comunidad La Conchita aisladas las ultimas dos semanas.

Lo logrado constituye un gran alivio para las familias afectadas y para el resto de los vecinos, quienes generosos dieron todo su apoyo a quienes esperaron en casa.

Y es que la solidaridad no se amedrentó ante la pandemia en este lugar. La distribución, tanto de alimentos como de medicamentos quedó cabalmente saldado gracias a la constancia del servicio de mensajería, el cual se sobrepuso al cansancio y las dificultades que llevó el aislamiento.

Más, si bien es cierto que esta es una de las atenciones que más agradecieron quienes estuvieron en casa para evitar la propagación de la COVID-19, otras colaboraciones también ganaron el respeto del barrio. Entre ellas destaca el trabajo de los grupos de apoyo, los que acompañaron permanentemente al Ministerio del Interior (Minint) en su misión.

Nombres como Mariela, Karina, Teobaldo, Luis, Mayenzi y Elia identifican a personas quienes hicieron estancia junto a los representantes del orden, todos listos para socorrer en caso de ser necesario.

Otras personas, ciertamente con menos presencialidad pero igual disposición, brindaron lo necesario para que cada tarea llevada a cabo tuviera éxito, desde un poco de agua fresca hasta la necesaria llamada al servicio de ambulancia ante los inevitables eventos emergentes.

Los protagonistas cuentan sus experiencias y preocupaciones

Silvio Zaragoza Pérez Iglesias vive para leer. Siempre se le ve en un banco sentado al frente de su casa. No importa el tema, el es amante de la letra impresa, el olor a tinta y papel. La cuarentena no cambió mucho esta práctica. Se siente bien. Él agradece la gestión que le permitió seguir recibiendo sus alimentos que el Sistema de Atención a la Familia enviaba con un mensajero. Hoy se siente feliz de que todo termine para ver a su hijo, quien regresó de Brasil y aún no ha podido saludar. Igual extraña a sus nietos con los que no ha podido compartir hace dos meses ya.

La Profesora de Historia Marxismo de la ESBU Tania La Guerrillera, Clara María Hernández Pérez siente que es una ganadora. A pesar de haber sido contacto directo de su hija, una joven médica positiva a la Covid19, y de haberse expuesto varias veces durante su traslado hacia el centro de aislamiento que la acogió junto a personas contagiadas, ella se mantuvo sana. Sus recuerdos son muy tristes, más por la preocupación por su hija que por la propia. Cosas de madre.

“Mi hija comenzó a sentirse mal de la garganta, decía que sentía cuchillos cuando tragaba. Inmediatamente le comenzaron unas diarreas terribles y me dijo: Mami, estoy cogi’a. Recogimos algunas cosas y la acompañé al policlínico Hermanos Cruz de donde la llevaron al Hospital León Cuervo Rubio. Yo regresé a casa. Le informé a la enfermera del consultorio y me aislé, hasta que me recogieron para el Hotel Sol Encanto”.

“Ahora nos sentimos bien y estamos en casa las dos. La atención en este período de cuarentena ha sido muy buena. No tengo más que elogios para los vecinos. Me preocupaba la cantidad de basura que se ha acumulado y que no han podido venir a recoger, pero sobretodo, la falta de agua pues yo no recibo ese servicio en la casa y es difícil cuando no puedo salir a acarrearla”.

Tania del Valle pasó unos días bastante alterada. Su esposo Hugo padece de poliglobulia y entró en crisis durante la cuarentena. Necesitaba extraerse sangre con urgencia, los altos niveles de glicemia y hemoglobina en sangre así lo indicaban, así como el dolor de cabeza, y la presión alta.

“La necesidad del servicio de ambulancias fue notificada varias veces por el consultorio pero tardó tres interminables días, los peores del encierro”.

“El médico y la enfermera pesquisaban varias veces cada día. Los mensajeros nos asistieron, ya existía inquietud en las personas que reciben su canasta de otras bodegas de la ciudad y no pudieron contar con ella”.

“Yo trabajo en la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la Serna, que hoy funciona como un centro de aislamiento. Para mí las cosas no cambiarán mucho. Hay que cuidarse y seguir en casa”.

Maricel Hernández Ramos es enfermera del consultorio 64 que atiende la zona. Su doble condición de enfermera y aislada ayudó a los vecinos del lugar a canalizar todas las preocupaciones de carácter médico junto al Dr. Alan Martínez Franco.

“El protocolo está bien concebido. Estos días me demostraron que declarar una zona en cuarentena es un proceso que afecta mucho. Hay que pensarlo bien. Organizarlo es muy difícil. Una cosa es concebirlo y otra, contar con los recursos para llevarlo a cabo.

Es una lucha de Covid vs. Economía. De esta decisión depende que las familia, mayoritariamente cuentapropistas y campesinas, prioricen la salud al trabajo en un momento en que la economía de sus casas es una cuestión tan compleja hoy como los embates de la COVID-19.

Ya todos están felices de que hayan levantado la cuarentena, pero por esa suerte de acostumbrarnos rápido que tenemos los cubanos, todos permanecen en casa. Y esperan no volver repetir esa experiencia.